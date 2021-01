Girona registra la xifra de crítics més alta des de fa dos mesos

Mentre els principals indicadors de contagi estan baixant i sembla que s'està «començant» a doblegar la corba de la tercera onada, la pressió assistencial segueix creixent a un ritme molt accelerat. D'una banda, a la Regió Sanitària de Girona ja hi ha 49 crítics i es tracta de la xifra més elevada en dos mesos. S'ha de remuntar al 20 de novembre per trobar una xifra més elevada amb un total de 52 pacients. Malgrat tot, encara no s'ha superat el pic de la segona onada, que va ser de 59 crítics, el 16 de novembre.

Degut a l'augment de pacients amb coronavirus, tant crítics com a planta, la majoria d'hospitals gironins ha hagut de desprogramar intervencions no urgents, tal com van explicar la setmana passada. Un dels hospitals amb la situació més complexa, segons va avançar Cadena Ser, és el de Figueres. El centre sanitari està en els seus màxims d'ocupació des de l'inici de la pandèmia. Concretament, la meitat dels llits del centre estan destinats a pacients amb coronavirus. En total hi ha 67 persones hospitalitzades, són dos de cada deu ingressats a tota la Regió Sanitària de Girona.

Cal recordar que els hospitals comarcals gironins no tenen UCIs i, per tant, els pacients crítics es deriven a altres centres sanitaris de referència. En el cas de la Regió Sanitària de Girona, hi ha el Trueta, Santa Caterina i la Clínica Girona, que s'ha adherit a la xarxa pública per la pandèmia.

D'altra banda, Josep Maria Sirvent, cap del Servei de Medicina Intensiva del Trueta, ja va mostrar preocupació aquesta setmana per l'estat dels centres sanitaris de Girona. A través de Twitter, va afirmar que «als hospitals de Girona tot segueix quasi igual des de fa dos mesos. No hi ha tercera onada, sinó una onada contínua». Sirvent també va lamentar el cansament que arrosseguen els sanitaris des de l'inici de la pandèmia.

Més de 600 crítics a Catalunya

D'altra banda, ahir les UCIs catalanes van sumar vint-i-dos crítics més i el total ja s'eleva a 612. A part de superar un llindar preocupant, també es va superar el pic de la segona onada, que és de 594 i es va registrar el 10 de novembre.

On hi ha més pacients crítics és a la ciutat de Barcelona (199), seguida de l'Àrea Metropolitana Nord (150), l'Àrea Metropolitana Sud (87), Tarragona (62), Girona (49), Catalunya Central (33), Lleida (23) i Terres de l'Ebre (18).

El secretari general de Salut, Marc Ramentol va expressar la seva preocupació per la dada referida a les UCIs.

«Aquesta setmana transitarem pel pic de contagis, però ens faltaran uns dies per arribar al pic de màxima pressió assistencial, que calculem en més de 700 llits d'UCI», va afegir.

També va alertar que les mesures que preveu que caldrà prendre les pròximes setmanes per frenar l'ascens de la pandèmia no generaran «el clima més procliu» per «incentivar la participació i la percepció de seguretat» de les eleccions.

Càlculs pessimistes

D'altra banda, el Grup de Recerca en Biologia Computacional i Sistemes Complexos de la UPC (BIOCOMSC) adverteix que «tot el que sigui relaxar mesures implica anar cap a col·lapse hospitalari» en la situació actual de la COVID-19, ja que la càrrega en el sistema sanitari es preveu «fortíssima» els propers dies. Els investigadors indiquen que les mesures han aconseguit aplanar la corba de casos, però que ara cal doblegar-la, i que de moment no veuen cap indicador d'«una baixada molt forta». «Per aconseguir baixar la corba prou caldran més setmanes de mesures a aquest nivell o més restrictives», sostenen. Els investigadors alerten que el nombre de morts per coronavirus a la setmana s'apropa als 500 i que augmentarà abans de veure l'efecte de les vacunes.

En cas que es consolidi la baixada de contagis, el BIOCOMSC preveu que en els propers dies a les UCIs hi haurà més de 700 pacients i les plantes estaran «molt carregades». Així, exposen que si bé el nombre de casos diaris actuals és menor que el del pic de la segona onada, la situació és pitjor, ja que les UCIs no s'havien arribat a buidar. Aquesta situació, alerten, implica una «gran càrrega hospitalària».