El Govern allarga les mesures i admet l'error del pont

El Govern va decidir ahir prorrogar dues setmanes més les restriccions vigents en aquest moment. Així doncs, durant 14 dies més es mantindrà el confinament municipal i el tancament del comerç no essencial els caps de setmana. També quedaran tancats els centres comercials, els establiments de més de 400 metres quadrats i els gimnasos. El propi secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, va indicar que el confinament municipal seguiria, tot i que l'alcaldessa de Barcelona havia demanat que fos metropolità i batlles de localitats petites havien reclamat que fos comarcal. Els indicadors de la covid van a la baixa però no així les hospitalitzacions i els crítics.

Argimon també va reconèixer que va ser un error l'obertura pel pont de la Puríssima i, en concret, passar del confinament municipal al comarcal. Per això, es va mostrar a favor de mantenir aquest confinament i va dir que, en tot cas, li sap greu pels petits municipis. «No pels grans, als grans hi pots fer de tot», va manifestar després que aquest dimarts l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, demanés passar al confinament metropolità. «A Barcelona ho podem fer tot», va insistir.

Possibles noves mesures

El secretari de Salut Pública va defensar mantenir el confinament municipal i va alertat que si els números no baixen s'hauran de prendre noves mesures. «Si les xifres van baixant sí i sinó haurem de buscar una altra fórmula», va respondre a Catalunya Ràdio en ser preguntat sobre mantenir el confinament municipal. En canvi, va descartar tocar els horaris de bars i restaurants i sí va dir que «estaria bé» avançar el toc de queda a les vuit del vespre. Va apostar per esperar uns dies, tot i dir que la situació és complicada i que d'alguna manera s'ha de «baixar la interacció i la mobilitat» per frenar els ingressos a l'UCI. «Anar a treballar i a casa», va dir.

Argimon va afirmar que els ingressats a les UCI ja estan per sobre dels que es van donar durant la segona onada, tot i que va apuntar que ara les taxes d'infeccions són inferiors. Malgrat això últim, el secretari va insistir que el problema està a les UCI i va alertarque «això s'ha d'aturar».

Va reconèixer que amb les actuals mesures vigents s'ha aconseguit «frenar» el ritme ascendent però no baixar i per això va afirmar que si això continua així caldran noves mesures. «Sé que això no agrada, s'entén però costa d'acceptar, però tenim menys coses a fer, anar a treballar i a casa», va manifestar. En tot cas, va dir que ell ara aposta per «aguantar les mesures uns dies més» per veure fins a quin punt les xifres comencen a baixar. Va avançar que segons les dades de que disposa Salut, aquest dimarts hi va haver una millora –una reducció del 12% respecte al mateix dia de la setmana anterior-.

Sobre el toc de queda, es va mostrar favorable al seu avançament, tot i que va afirmat que el fet de quedar-se a les deu de la nit no li preocupa perquè entre les 20.00 i les 22.00 no es concentra el major volum d'interacció social. Però va insistir que «d'alguna manera s'ha de restringir la mobilitat».

Grans espais per vacunar

Argimon va explicar que fins al dilluns s'havien administrat les 160.000 dosis que han arribat a Catalunya i va posar sobre la taula que és un procés complicat per les dificultats que s'han donat en el subministrament per part de Pfizer. El secretari va valorar positivament l'acceptació de la vacunació, d'entorn al 89% a les residències, i va assegurar que quan s'ha començat a administrar la segona dosi hi ha persones que van dir que no a la primera que ara volen vacunar-se. Ara s'ha fet una reserva de 20.000, que juntament amb les 60.000 que arribaran dilluns, serviran per posar la segona dosi i algunes primeres.

La previsió és que la propera setmana arribin unes 8.000 vacunes de Moderna, a banda de les 60.000 de Pfizer, i que al llarg del febrer Moderna subministri més de 80.000. Josep Maria Argimon confia que, com diu el ministre Salvador Illa, al març es pugui començar la vacunació dels majors de 70 anys.

A més, es va mostrar favorable a fer vacunacions en grans espais si hi hagués disponibilitat d'un número molt elevat de dosis i es podria arribar a vacunar 24 hores però «en centres molt concrets». Tot i això, va recordar que Catalunya compta amb la xarxa d'atenció primària, que permet una capil·laritat molt important en el territori.