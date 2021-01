Més de la meitat de les actuacions de l'ACA per refer-se del temporal «Gloria» s'han fet a la província Girona

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) va preveure més de 600 actuacions per reparar els danys provocats pel temporal Gloria a Catalunya amb una inversió de gairebé 50 milions d'euros. Més de la meitat, 361, a les comarques gironines. Un any després, pràcticament totes les intervencions estan acabades. Les actuacions s'han concentrat, sobretot, en reparar danys en infraestructures d'abastament i sanejament i en adequar trams de riu malmesos. Pel que fa als treballs de restitució del medi, relacionats amb la retirada de vegetació, reperfilació de la lleres i redistribució de sediments, s'han executat les 169 previstes, 130 de les quals a la demarcació de Girona amb un cost d'1,6 MEUR. En aquests moments, només en queda una pendent –que ja s'està executant- a les comarques de Barcelona.

En relació a la reparació de murs i estructures per reduir el risc d'inundacions en àrees urbanes, se n'han dut a terme 462 al conjunt de Catalunya, 235 de les quals a les comarques gironines. L'única que queda pendent és la que s'està fent a Sant Pere Pescador per refer l'escullera al riu Fluvià. La inversió del conjunt d'actuacions suma 25,2 MEUR.

L'ACA també ha acabat totes les actuacions previstes en matèria d'abastament d'aigua provocades pels danys en conduccions o en estacions d'aforament. En concret, s'han fet 16 actuacions, amb una inversió d'1,3 MEUR.

L'ens també ha autoritzat 56 subvencions per un importat total de 5,1 MEUR per finançar els costos de les administracions locals per reparar captacions d'abastament malmeses. Dels 56 ajuts, 20 s'han concedit a la demarcació de Girona. Entre els més importants, hi ha un ajut per reparar la conducció que abasteix Girona, Salt i Sarrià, els danys per garantir l'abastament a Lloret de Mar i a Torroella de Montgrí.

A més, l'ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL), ha invertit més de 5 MEUR en reparar les captacions d'aigua de mar de la dessalinitzadora de la Tordera. Les obres estan acabades des de principis d'estiu i la planta està en funcionament.

D'altra banda, l'ACA va preveure 321 actuacions de sanejament valorades en 9,1 MEUR. D'aquestes, 286 ja estan enllestides i 24 s'estan executant, 11 de les quals a les comarques gironines i 12 a les de Barcelona. Des de l'Agència Catalana de l'Aigua remarquen, a més, que les actuacions que queden pendents que no impedeixen el tractament correcte de les aigües residuals.