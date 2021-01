Les morts es tornen a disparar a Girona amb 26 en un sol dia

Girona va tornar a sumar ahir una de les xifres més elevades de defuncions per coronavirus de tota la pandèmia. En total, Salut va notificar-ne 26, lluny però del rècord de cinquanta morts que es va assolir aquesta mateixa setmana. Cal recordar que no totes aquestes defuncions han tingut lloc en un dia, sinó que corresponen a un acumulat de dies anteriors. De la darrera setmana, el dia que es van registrar més víctimes va ser dimecres passat, amb un total de catorze. Finalment, de les defuncions d'ahir, vuit han tingut lloc a centres sanitaris, dos a domicilis i la resta encara no s'ha classificat.

D'altra banda, els indicadors de la pandèmia van seguir baixant. La dada més positiva és que la velocitat de reproducció del virus es va situar per sota d'1, dada que significa que el contagi comença a controlar-se. A més, el risc de rebrot va baixar 23 punts fins a 585. Com a contrapunt, encara se segueixen sumant molts casos diaris. Ahir Salut en va notificar 337 de nous. Si analitzem les dades per Àrees Bàsiques de Salut, Olot i Sant Feliu de Guíxols són les que han registrat un augment més alt de casos en la darrera setmana. I és que Olot ha sumat 147 positius, 44 més que la setmana passada i, Sant Feliu de Guíxols, 108, un total de 39 més.

Milloren les dades a Catalunya

Seguidament, el contagi també va en descens a la resta de Catalunya. La velocitat de propagació va baixar sis centèsimes i es va situar en 1,09, segons l'últim balanç de Salut. El risc de rebrot va disminuir fins als 678 (-31). En canvi, la incidència a 14 dies va pujar i va passar de 641,33 a 647,36. Es van declarar 3.886 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 431.203. El 8,77% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. Es va informar de 69 noves morts i el total és de 18.284.

Espanya suma 464 noves morts

Finalment, el Ministeri de Sanitat va informar ahir de 41.576 nous positius per coronavirus, un fet que deixa la xifra global de contagis a l'estat espanyol en 2.412.318 casos confirmats per proves diagnòstiques. La xifra de víctimes per coronavirus es va incrementar en 464 persones i ja són 54.637 els morts per la pandèmia a Espanya. Andalusia encapçala la xifra de contagis dels darrers set dies.