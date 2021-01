El Procicat no autoritza el Pare Pelegrí i s'aixeca acta

El pelegrinatge d'enguany, marcat per la pandèmia del coronavirus, s'ha fet sense permís de la màxima autoritat sanitària. El Procicat va prohibir el dilluns a l'Ajuntament de Tossa de Mar que el Pare Pelegrí i els seus seguidors anessin fins a Santa Coloma de Farners a renovar el vot del poble. Segons l'autoritat sanitària, l'activitat incompleix la restricció de superar el límit del terme municipal, i el pelegrinatge tossenc «no coincideix amb cap de les excepcions» previstes pel Departament de Salut.

Aquesta resolució va ser desoïda per l'Ajuntament de Tossa, que va decidir tirar endavant l'acte amb les sis persones que s'havia acordat al protocol. Arran d'això, un cop superat el terme municipal, els Mossos d'Esquadra van aixecar acta a Sils al Pare Pelegrí i a la resta de participants per incompliment de les restriccions de mobilitat. Segons va explicar ahir a Diari de Girona el síndic del Pare Pelegrí i regidor de l'Ajuntament de Tossa, Joan Antoni Hervías, el consistori va dissenyar unes mesures higièniques compatibles amb la tradició, i ja s'havien anul·lat les processons que cada any omplien el municipi per acomiadar el Pare Pelegrí i també en la seva tornada. A més, enguany només s'havien escollit cinc persones per acompanyar el Pelegrí per tal de no incomplir la restricció de grups, i les misses han limitat l'aforament al 30% i amb accés amb cita prèvia.

Consultat per aquest diari, Protecció Civil va indicar que només s'havia fet una consulta el 18 de gener per part de l'Ajuntament demanant autorització per realitzar l'acte, i que la resposta va ser desestimatòria.

El pelegrinatge fins a Santa Coloma de Farners s'ha fet ininterrompudament des del segle XV, un fet que tots els tossencs saben molt bé, i Hervías va assegurar que «ni la guerra va aturar el Pare Pelegrí, i ni el Procicat ni el Govern ho faran», va sostenir.

Per la seva banda, l'alcaldessa Imma Colom va assegurar que tots els actes es durien a terme amb la «màxima seguretat», i que s´havia fet una tasca molt important de pedagogia al municipi per evitar que s'incomplissin les restriccions i els protocols dissenyats específicament pels actes. «En un any normal, a l'església hi hauria com a mínim 600 persones, i en canvi només hi van accedir les que tenien cita prèvia», va defensar Colom. «El poble de Tossa ha demostrat molta sensibilitat i ningú ha incomplert les restriccions», va expressar. Sobre el pelegrinatge, va indicar que «han fet camí separats amb distància de seguretat i amb mascareta», motiu pel qual considera que s'ha fet el «màxim» de bé que es podia.