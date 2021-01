El toc de queda no s'avança i «de moment» es queda a les 10 de la nit

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, va anuncir ahir que, de moment, no s'avançarà el toc de queda per la covid-19 a cap territori d¡Espanya. Illa ho va acordar així amb els consellers autonòmics del ram en el marc del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut. Illa va explicar que algunes Autonomies van expressardubtes amb la mesura, pel fet que es pogués concentrar gent a la resta de franges horàries. A més va confiar que amb les mesures actuals -va subratllar que algunes Comunitats encara tenen marge per recórrer- es podrà doblegar la tercera onada de la covid. El ministre també va indicar que ja hi ha un milió de persones vacunades a Espanya i va assegurar que l'efecte «es comença a notar» a les residències.

El titular de la cartera de Sanitat també es va referir a la dimissió del conseller de Sanitat de Múrcia, després d'haver-se vacunat al costat d'un centenar de càrrecs del seu Departament. Illa va demanar cenyir-se al pla dissenyat per a les vacunacions, que estipula que els primers a vacunar-se han de ser els residents de centres geriàtrics i el personal sanitari de primera línia, seguits de la resta de personal sanitari i de les persones amb dependències.

Ahir, Salvador Illa va anunciar que el pròxim col·lectiu serà el dels majors de 80 anys. Més enllà d'això, va subratllar que els càrrecs públics han de ser «exemplars».

El ministre va anunciar també que ja hi ha un milió de persones vacunades de la covid-19 a Espanya, i que 15.000 d'aquestes ja han rebut la segona dosi, per la qual cosa estan immunitzades. També va assegurar que l'efecte de la vacunació «es comença a deixar notar» a les residències.

Illa, que va començar la roda de premsa amb paraules «d'afecte» als familiars de les víctimes de l'explosió de gas en un edifici de Madrid -que ha deixat fins ara 3 morts i 11 ferits-, va alertar que les dades «no són bones», amb 714 infectats per cada 100.000 habitants a 14 dies, tot i que la corba «es va estabilitzant». També va admetre que la pressió assistencial és «molt alta», amb les UCI ocupades al 35% per malalts covid en una xifra que «pujarà els propers dies».

Sense consens

Sobre el toc de queda va explicar que no hi ha hagut consens al sí del Consell Interterritorial, i que el tema continua «sobre la taula». En tot cas, va opinar que si s'apliquen bé les mesures que ja preveu el decret d'estat d'alarma, «doblegarem la tercera onada igual que hem doblegat la segona».