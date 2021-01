La CUP considera que el projecte de la variant d'Olot està «sobredimensionat»

Després que, aquesta setmana, entitats econòmiques i socials de Garrotxa hagin reclamat a les administracions que es posin d'acord per tirar endavant la variant de les Preses i, sobretot, la d'Olot, la CUP de la capital garrotxina considera que el projecte, tal com està plantejat actualment, està «sobredimensionat». Els independentistes apunten que el problema de mobilitat a Olot és fruit del trànsit intern, local i comarcal, i que no s'arregla amb una variant, sinó amb un «potent pla de mobilitat comarcal».

La CUP d'Olot considera que la defensa d'una posició concreta com és la defensa de la variant «no ha de comportar faltes de respecte cap a una gran part de la comarca ni de la ciutat, ni menystenir organismes públics o partits polítics». En aquest cas, assenyalen que titllar de «negacionistes» o «conservadoristes» els que volen defensar el territori és «un insult a generacions de persones que s'han dedicat en cos i ànima a preservar el patrimoni natural de la comarca».

Per a la formació independentista, el progrés i el futur no han d'anar lligats a «cap infraestructura sobredimensionada, ni tampoc a la mobilitat», sinó al contrari. «Totes les recomanacions internacionals ens diuen que cal caminar cap a la digitalització, la reducció de la mobilitat de les persones, el consum de proximitat i, sobretot, mantenir l'equilibri amb la natura».

És per això que, per a ells, la millor solució passa per un pla de mobilitat comarcal. Segons diuen, només el 10% dels vehicles que passen per l'avinguda Sant Jordi tenen origen i destí fora de la comarca,segons dades dels lectors de matrícules instal·lats a Bracons, la C-63, la carretera de la Canya, Beguda, l'avinguda Santa Coloma i la C-152.