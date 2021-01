La CUP porta a Antifrau contractes que la Diputació de Girona ha fet amb una sola empresa de viatges

La CUP ha denunciat a l'Oficina Antifrau una sèrie de contractes que la Diputació de Girona ha fet amb una sola agència de viatges de la ciutat, per valor de 60.000 euros, sense adjudicació prèvia. Des del partit creuen que es pot haver comès un fraccionament de contractes, per tal de no superar els 15.000 euros que legalment estan establerts com a màxim que es pot adjudicar a una empresa sense concurs públic. Antifrau ha admès la denúncia de la CUP i investiga els fets per saber si hi pot haver-hi, o no, irregularitats. A més, des del partit han posat en marxa una pàgina web on es detallen les despeses de la Diputació de Girona, moltes de les quals consideren "èticament reprovables", encara que no siguin irregulars.

La despesa en viatges de la Diputació de Girona torna a estar en el punt de mira de la CUP. La formació anticapitalista ha denunciat a Antifrau un presumpte fraccionament de contractes a l'agència de viatges Plaimont, per valor de prop de 60.000 euros sense una licitació prèvia. En concret, la CUP ha detallat que, segons reflecteixen els comptes generals de la Diputació, durant el 2019 aquesta empresa va rebre un total de 59.329,03 euros, per diferents serveis prestats a la institució.

El problema és que la llei no permet superar els 15.000 euros en aquells contractes menors que no han de passar per una licitació prèvia. "Creiem que aquí hi ha una irregularitat i, de moment, Antifrau ho ha admès i ja ho està investigant", ha assenyalat la diputada provincial de la CUP, Laia Pèlach.

Aquesta no és la primera denúncia que la formació política posa en relació als viatges que fan alguns dels membres de l'ens. Pèlach recorda que ja van destapar-ho anteriorment i assenyala que, aleshores, es va iniciar una licitació que "incomprensiblement va quedar aturada". "No entenem perquè no va seguir endavant", remarca.

Un cop admesa a tràmit, l'Oficina Antifrau farà un estudi per valorar si pot haver-hi irregularitats i, en cas de concretar-se'n alguna, podria acabar a la via judicial.

Ho estudiarà, però no fan declaracions

Fonts de la Diputació de Girona consultades per l'ACN han explicat que, de moment, no volen fer declaracions si bé assenyalen que estudiaran les acusacions formulades per la CUP. Pèlach ha explicat que espera escoltar l'argument que donarà la institució en el ple que es farà el proper dimarts.

I és que, de moment, les explicacions que han donat des de la Diputació no han satisfet els anticapitalistes. "No s'han atès de manera suficient les demandes que hem fet i creiem que ja n'hi ha prou. Per això fem la denúncia perquè si no són capaços de corregir els seus propis dèficits, buscarem algú que els forci a fer-ho", ressalta la Pèlach.

'No m'ho empasso'

La compareixença que ha fet la diputada també ha servit per donar a conèixer la nova pàgina web que han posat en marxa, 'nomhoempasso.cat', on concreten algunes despeses de la Diputació que consideren "reprovables èticament".

En aquest sentit, destaquen quatre apartats: un fa referència als viatges, on es detallen els desplaçaments que s'han fet i el càrrec de les persones que hi van anar. D'altra banda hi ha un apartat en el qual s'especifiquen els sous dels diputats que estan en nòmina, així com l'assistència a plens o les retribucions dels càrrecs de confiança. Finalment, també s'inclou una pestanya on es poden consultar els àpats que han realitzat alguns dels diputats o les subvencions que s'han donat.

Tota aquesta informació pertany a l'any 2019 i que la CUP ha extret dels comptes generals de l'entitat. "Creiem que és una informació que ha d'estar a disposició de la ciutadania. Són unes dinàmiques de la vella política i no podem acceptar aquest volum de despesa i, a més, sense que hi hagi una justificació", ha conclòs Pèlach.