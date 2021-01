La CUP porta a Antifrau contractes que la Diputació de Girona ha fet amb una sola empresa de viatges

La CUP ha denunciat a l'Oficina Antifrau una sèrie de contractes que la Diputació de Girona ha fet amb una sola agència de viatges de la ciutat, per valor de 60.000 euros, sense adjudicació prèvia. Des del partit creuen que es pot haver comès un fraccionament de contractes, per tal de no superar els 15.000 euros que legalment estan establerts com a màxim que es pot adjudicar a una empresa sense concurs públic. Antifrau ha admès la denúncia de la CUP i investiga els fets per saber si hi pot haver-hi, o no, irregularitats. A més, des del partit han posat en marxa una pàgina web on es detallen les despeses de la Diputació de Girona, moltes de les quals consideren "èticament reprovables", encara que no siguin irregulars.