Protesta dels treballadors de transport sanitari privat a Girona per reclamar igualtat de condicions

Els treballadors del transport sanitari subcontractats pel SEM segueixen en vaga indefinida per reclamar que s'igualin les seves condicions laborals respecte als treballadors contractats directament. Per aquest motiu, aquest divendres al matí s'han concentrar davant de la seu d'ERC a Girona. Segons el portaveu sindical d'UGT a nivell de Catalunya, Ramon Vilella, porten "moltes mobilitzacions" davant de l'edifici del SEM i el CatSalut i per això ara han optat traslladar-la a les seus d'ERC, que és de qui depèn el Departament de Salut. Segons Vilella, "vuit de cada deu" treballadors són subcontractats. Denuncien que han patit algunes desigualtats a l'hora d'accedir als EPI o en l'accés a proves serològiques.