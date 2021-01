Vídeo: Els Mossos d'Esquadra s'emporten la gossa del maltractador d'Olot

Els Mossos d'Esquadra s'han endut la gossa del maltractador d'Olot i la protectora de la Garrotxa Terra Viva se'n farà càrrec. La protectora ha anat a buscar l'animal a les dependències policials i ha explicat a través de les xarxes socials que se l'ha emportat en un lloc on "estarà tranquil·la i serà estimada". Els Mossos han iniciat una investigació aquest divendres al matí per identificar l'autor de l'agressió, que s'ha difós en un vídeo que ha corregut com la pólvora per les xarxes socials. Arran d'això, diverses entitats animalistes han denunciat els fets.



La protectora, juntament amb les associacions Lex Ànima, AnimaNaturalis i PACMA, es personaran com a acusació particular en el cas per assegurar-se que "la gossa no pugui tornar mai en mans del maltractador".

Les xarxes socials s'han fet ressò d'un presumpte cas de. Diversos usuaris han publicat vídeos on es pot veure un home colpejant i voleiant de manera violenta a un(de nom, Laska, segons els mateixos usuaris) en el pati d'un habitatge d'Olot.Diverses entitats animalistes han estudiat el cas i ja treballen pera la justícia.El cas que ara s'està investigant va començar amb la desaparició de la gossa. Segons explica l'Associació Protectora d'Animals de la Garrotxa Terra Viva, el seu propietari va penjar cartells amb el seu telèfon assegurant que li havien robat l'animal al barri de Sant Roc d'Olot. Poc després, l'animal va aparèixer i la protectora el va tornar al seu propietari. El que no sabien, però, era que el desenllaç de la història seria diferent del que esperaven. Així ho expliquen en un escrit que han penjat al Facebook. "Aquest matí s'ha retornat la gossa sense tenir absolutament cap coneixement dels maltractaments que patia", asseguren."Si ho haguéssim sabut, legalment l'hauríem d'haver retornat, però ho hauríem lluitat i hi hauríem posat resistència", afegeixen. En aquest sentit, diuen que es van assabentar dels fets per la publicació del vídeo i que els han posat en coneixement del Consell Comarcal i els Mossos d'Esquadra."Estem consternats i ens sentim impotents de no poder fer més. És una vergonya que aquests fets segueixin passat i que els animals estiguin tant desprotegits", insisteixen.Al mateix temps, la Policia Municipal d'Olot ha aixecat diferents actes per infracció de l'ordenança de tinença d'animals en relació a l'home que apareix en el vídeo publicat a les xarxes socials.