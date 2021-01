La transmissió del virus a Girona comença a controlar-se

La millora dels indicadors de contagi a la Regió Sanitària de Girona es va evidenciar ahir amb l'assoliment d'un objectiu important per a doblegar la corba de la tercera onada. Concretament, la taxa de transmissió del contagi (Rt) va baixar del llindar d'1 i es va situar en 0,97. Aquest indicador avalua la reproducció del virus a curt termini. Si el valor de l'Rt és 1 vol dir que el nombre de casos es manté constant. L'objectiu és estar per sota d'aquesta xifra, és a dir, que els casos vagin a la baixa. Si hi ha situació contrària i la taxa Rt és superior a 1, hi ha un creixement de casos.

Actualment, a Girona cada cent persones infectades en contagien unes 97 de mitjana, per tant el virus remet. Caldrà veure si aquesta millora es manté i la Rt continua baixant.

D'altra banda, el risc de rebrot va baixar sis punts i es va situar en un valor de 530. D'altra banda, Sant Feliu de Guíxols és el municipi de més de 20.000 habitants amb més risc de rebrot de tot Catalunya, amb 1.552 punts, per davant de Palafrugell, amb 1.214 punts. Sant Feliu també té la Rt més alta de Catalunya (2,8) i Olot, la tercera (1,49). Quant a comarques, el Pla de l'Estany és la que té la Rt més elevada.

Seguidament, Salut va notificar cinc noves defuncions i 388 positius, un 15% més que el dia anterior. Finalment, ahir hi havia set ingressats menys i dos crítics menys.

Situació a Catalunya

D'altra banda, Catalunya va notificar 4.431 contagis i 69 morts més malgrat que els principals indicadors epidemiològics continuen baixant lentament, com el risc de rebrot, que ahir es va situar en 664 des dels 678 punts de dimecres.

Segons les dades actualitzades ahir, hi ha un total de 2.844 persones hospitalitzades amb coronavirus, dinou més, de les quals 621 (nou més) estan greus a les UCIs.

Entre l'11 i el 17 de gener han mort a Catalunya un total de 454 persones per coronavirus, una xifra que s'aproxima al pic de la segona onada, quan es van sumar 507 morts en una setmana, entre el 3 i el 9 de novembre.

La millora epidemiològica, que els experts atribueixen al manteniment de les mesures restrictives i que s'allargaran fins al 7 de febrer, segons va anunciar dimecres el Govern, no ha arribat als ingressos hospitalaris ni a les UCIs.

Segons les dades de Salut, en els últims set dies s'han diagnosticat 26.018 nous contagis, 4.431 d'ells ahir, pujant dels més de 4.000 que hi havia en els últims dies, amb el que el nombre total d'infectats confirmats per una prova des de l'inici de l'epidèmia a Catalunya ja és de 470.996.

La comarca amb pitjors indicadors epidèmics són la Vall d'Aran, amb un EPG de 1.944, seguida del Montsià, amb 1.538; Els Garrigues (1.429) i el Solsonès (1.074).