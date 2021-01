Els alumnes gironins confinats, 5.445, ja freguen el pic màxim de la segona onada

Un dels equips mòbils per extreure mostres per a PCR arribant a l'escola Bell-lloc de Girona

Un dels equips mòbils per extreure mostres per a PCR arribant a l'escola Bell-lloc de Girona ACN

Un total de 5.445 alumnes i 259 docent confinats als seus domicilis no van poder anar a classes ahir a les comarques gironines. Un total de 253 grups confinats de 125 centres escolars diferents en un xifra que, amb encara no dues setmanes després del retorn un cop superades les vacances de Nadal, ja frega el màxim d'alumnes confinats que es va viure en la segona onada. A mitjans de novembre, a les escoles gironines hi va haver 5.719 alumnes confinats. Una xifra que, si no hi ha cap canvi de tendència, es pot superar la setmana vinent.

Pel que fa al conjunt de Catalunya, els grups escolars confinats per covid-19 són 2.689, 174 més que en el darrer balanç, segons les dades del Departament d'Educació. Representen el 3,73% del total. Hi ha 64.807 persones confinades, 3.660 més que en el darrer balanç: 61.547 alumnes (+3.456), 3.064 docents i personal d'administració i serveis (+181) i 196 de personal extern (+23). Els positius acumulats són 42.264, 715 més que en el balanç anterior. Es registren 4.849 positius als centres educatius els darrers deu dies. Pel que fa als centres tancats, n'hi ha deu, els mateixos que en el darrer balanç. Entre aquests, la llar d'infants de Camallera.

Els altres nou centres tancats són el centre d'educació especial Guru a Barcelona; l'escola Coll de Gossem – ZER Tres Branques a Castellfollit del Boix; la llar d'infants El Cucut d'Ullastrell; la llar d'infants privada Little Ducky de Sant Cugat del Vallès; l'escola Espígol Riu Ondara de Tornabous; l'escola Sant Martí Val d'Aran, l'escola bressol municipal Marinada a Cabrera de Mar, la llar d'infants Els Piteuets a Sant Llorenç de Morunys i l'escola Els Til·lers El Francolí a la Masó.

El futur dels docents de l'FP

Els sindicat USTEC-STES va alertar en un comunicat que la nova llei d'Educació, la coneguda com a llei Celaá, pot comportar pèrdues de drets adquirits als professors de Formació Professional. Segons el sindicat, la norma dona tres opcions als membres d'aquest cos de professors tècnics, o bé accedir al de professors de secundària en el cas dels que tenen titulació universitària, o bé romandre al mateix cos «a extingir» o bé l'opció «més preocupant», la reconversió de la plaça docent com a professorat interí en un lloc de professor especialista amb contracte laboral. Davant d'aquest panorama, el sindicat ha reclamat al Govern de la Generalitat que defensi els drets d'aquest col·lectiu docent.