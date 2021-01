El confinament perimetral buida la Fageda d'en Jordà i deixa una imatge "insòlita" entre els veïns de Santa Pau

El confinament perimetral ha buidat la Fageda d'en Jordà, una imatge "insòlita" pels veïns de Santa Pau (Garrotxa). I és que és habitual que aquest espai natural s'ompli de visitants els caps de setmana. L'alcalde del municipi, Josep Company, lamenta la imatge de solitud si bé espera que, quan es pugui tornar a circular, "no es torni al que era abans". "Necessitem un equilibri", assenyala. Aquest dissabte amb prou feines si han vist una desena de veïns passejant per la fageda. Un d'ells en Miquel Trasserres que reconeix que a ell "li agrada aquesta tranquil·litat". Els Mossos han reforçat els controls als accessos a aquests espais naturals, com a la rotonda de Bracons. En aquest sentit, la mobilitat no ha estat no ha estat especialment alta