La CUP porta la Diputació a Antifrau pels contractes amb una agència de viatges

La CUP ha portat la Diputació de Girona davant de l'Oficina Antifrau de Catalunya per, suposadament, haver fraccionat els contractes amb l'agència de viatges que s'encarrega dels desplaçaments de l'organisme i atorgar-li contractes per valor de gairebé 60.000 euros, quan a partir dels 15.000 ja hi hauria de fer una licitació. En canvi, el govern de la Diputació (JxCat i ERC) ha respost, via comunicat, que tots els contractes que subscriu l'organisme «segueixen els procediments administratius corresponents i s'ajusten a dret».

La diputada provincial de la CUP, Laia Pèlach, va anunciar ahir que el partit ha engegat la campanya «No m'ho empasso», amb la qual vol «posar al descobert les pràctiques d'opacitat, malbaratament i privilegis» que, segons la formació independentista, existeixen a la Diputació gironina. La campanya parteix d'una anàlisi en profunditat dels comptes generals de l'ens pel 2019, juntament amb més informació recollida.

Denúncia a l'Oficina

Segons expliquen els cupaires, va ser a partir d'aquesta anàlisi dels comptes que van detectar fins a 59.319 euros en despeses a una mateixa agència de viatges, quan la llei obliga a fer una licitació pública a partir dels 15.000 euros de valor. Per això, el passat mes de novembre el grup va decidir portar el cas a l'Oficina Antifrau de Catalunya, que, segons indiquen, després d'una avaluació prèvia ha iniciat les actuacions per investigar els fets.

Legals però «reprovables»

Més enllà de la qüestió concreta dels viatges, la formació vol denunciar, a través de la nova pàgina web, l'alt cost de l'estructura política -és a dir, sous i recursos dels grups polítics- i l'excessiva despesa en temes de protocol, destacant especialment els viatgse i els àpats.

A més, també volen assenyalar el «repartiment a dit» d'una gran quantitat de recursos a través de les subvencions. Segons Pèlach, aquestes pràctiques, «si bé en la major part dels casos no són necessàriament il·legals, sí que són absolutament qüestionables i en molts casos reprobables en una institució pública».

D'aquesta manera, Pèlach va explicar que tant la campanya com la denúncia a Antifrau formen part de la feina «d'aixecar catifes» que han fet els cupaires des de que van entrar a la Diputació, després de els eleccions municipals de l'any 2015.

El seu objectiu, indica la diputada independentista, és denunciar aquest tipus de pràctiques que, segons denuncia, estan «tan instal·lades en els successius governs de l'ens», siguin del color que siguin.