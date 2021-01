La cursa del Dia Mundial contra el Càncer se celebrarà en format virtual

La tradicional Cursa contra el Càncer, que Girona acull cada any per commemorar el Dia Mundial contra el Càncer, el 4 de febrer, se celebrarà en format virtual per adaptar-se a la pandèmia. D'aquesta manera, arriba la Tradeinn Cursa Virtual contra el Càncer – AECC En Marxa. Tindrà lloc del 24 de gener al 7 de febrer a través de la plataforma Rockthesport. La virtualitat permet participar en la cursa des de qualsevol lloc i en qualsevol moment, per això aquest any la prova no es limitarà a la ciutat de Girona, sinó que s'obrirà a tota la província.

Les persones que vulguin participar-hi poden fer la inscripció en línia a través del web o presencialment a la seu de l'AECC Girona, al carrer de l'Albereda. Els participants tindran l'opció de fer 5 o 10 quilòmetres. El cost del dorsal digital solidari és de 5 euros i durant el procés d'inscripció els usuaris podran comprar un tapaboques de la cursa per 3 euros addicionals. A més, tots els participants que ho vulguin entraran al sorteig de regals dels col·laboradors.