La Direcció General estudiarà l'ampliació de places a la sala de Bombers

La Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments de la Generalitat (DGPEIS) assegura que tenen previst estudiar una possible ampliació de places a la Sala de Control de la Regió d'Emergències de Girona.

Malgrat la intenció, fonts de la Direcció General destaquen que finalment tot acabarà essent una decisió del Govern de la Generalitat i no de l'estament que gestiona el cos de Bombers i també els operadors de sala.

Aquesta és la resposta que dona de moment la DGPEIS davant de les demandes que fan els efectius destinats a la Sala de Control de la Regió d'Emergències de Girona i que també són extensives a la resta de les que hi ha desplegades arreu de Catalunya, que passen bàsicament per reclamar més personal i millores.

Actualment a la Sala de Girona en cas d'emergència només hi ha dues persones per torn, una situació que qualifiquen de «precària». Davant la manca de personal i la situació que això els comporta en les seves tasques diàries, com expliquen en la carta que va avançar ahir Diari de Girona, els operadors de la sala de control «no es fan responsables de les incidències lleus o greus que es puguin donar durant la gestió dels serveis».

Aquesta situació diuen que ve de fa anys, però ara han fet el crit d'alerta perquè la ciutadania sàpiga de la situació que viuen i el que pot suposar per als Bombers i els ciutadans la seva circumstància laboral.

Davant d'aquesta situació, els operadors de sala demanen amb «urgència» que s'ampliïn les sales de control territorials tal com estava previst en el projecte Bombers 2025, que passa per ampliar les places d'operadors, entre d'altres. Un nombre d'efectius previst i que ara des de la Direcció General sembla que volen analitzar per veure si poden ampliar les places d'aquestes sales, que en el cas de Girona controlen les emergències i 19 parcs de Bombers professionals, nou de voluntaris i un d'estiu que es pot activar també durant tot l'any.