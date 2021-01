El fort vent escombra les pluges i deixa ratxes de més de 100 km/hora

Les comarques gironines van patir ahir els efectes d'un episodi de fort vent i tempestes que finalment va acabar, sobretot, amb fortes ventades, ja que aquestes van esborrar els núvols i van escombrar les pluges que es van produir durant les primeres hores del dia i van deixar acumulacions molt poc destacades -de màxim 10 litres a Meranges i Núria.

Les ventades, en canvi, sí que van ser notables. A Ulldeter, per exemple, es va donar la cinquena ràfega més forta de tot Catalunya ?registre de fins a les 15 hores?, de 104,8 quilòmetres per hora. El vent, però, no es va concentrar a la zona del Pirineu, sinó que també va ser protagonista a la resta de la província.

A Portbou, el cop més destacat va ser de 102,96 quilòmetres per hora, una zona ja està habituada als vendavals, ja que hi bufa sovint la forta tramuntana. En canvi, en zones de l'interior, com a Santa Coloma de Farners, es va registrar un cop de 73,44 quilòmetres per hora i a les ciutats de Girona o la d'Olot, les ratxes màximes van superar els 56 quilòmetres per hora. Aquesta situació meteorològica va derivar en serveis pels Bombers. La majoria es van centrar en caiguda d'arbres i alguns elements a la via pública. La major part van tenir lloc entre la Selva i el Gironès.

Onades de més de 4,5 metres

La situació de vent també es va deixar veure amb un onatge força mogut, al matí a la comarca de la Selva, i entrada la tarda, a les zones de l'Empordà. En punts de la Costa Brava, com a Blanes, ahir al matí es podia veure com la gent intentava sortejar la pluja i el vent mentre de fons hi havia maregassa. Unes onades que si bé no van fer cap mal a la façana marítima, en canvi, van deixar valors rellevants mar endins. La boia que té Ports de l'Estat davant del cap de Begur va registrar una onada que va arribar a un pic màxim de 4,69 metres d'altura. Aquest punt més alt es va donar quan eren les dotze del migdia en aquesta àrea de la Costa Brava centre. El fort vent també va causar que ahir els termòmetres no pugessin tant com els darrers dies. Una mostra d'això són les màximes a les tres de la tarda, que van arribar als 15 graus en molts punts de la província, però, en canvi, el vent deixava sensació de fred.

Més bonança el cap de setmana

La situació meteorològica estarà encara una mica moguda en les pròximes hores però, en canvi, a les comarques gironines majoritàriament serà un cap de setmana de sol i núvols.