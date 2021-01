El Govern es resisteix a la possibilitat d'imposar un nou confinament total

La vicepresidenta del Govern, Carmen Calvo, va assenyalar que Espanya no pot tornar a un confinament com el de març i creu que les comunitats autònomes tenen «elements per esgotar» en matèria de restriccions. «Tothom ha de saber que a un confinament com el de març el nostre país no hi pot tornar», va sostenir en declaracions als mitjans a la seva sortida d'un acte a la Biblioteca Nacional. Les declaracions de Calvo arriben quan, des de Catalunya i altres governs autonòmics, es defensa que el confinament domiciliari és cada cop més inevitable.

La consellera de Salut catalana, Alba Vergés, va reclamar a l'Estat les eines per poder decretar el confinament domiciliari en cas que sigui necessari i si ho aconsellessin els tècnics, encara que va assenyalar que aquest no ha de ser «l'objectiu principal» del Govern, pels costos que implica. En una roda de premsa telemàtica, Vergés va sortir ahir al pas de la crida de l'expresident català Quim Torra de plantejar un confinament domiciliari per frenar la tercera onada de la pandèmia.

Vergés va posar l'accent en el fet que el Govern no disposa de les competències per a aquest tipus d'actuació i que ja les ha reclamat a l'Estat. En tot cas, en ser preguntada per si el Govern aplicaria el confinament domiciliari en cas de tenir les competències, Vergés va respondre que ho faria «quan els tècnics diguessin que és el que cal fer per controlar la pandèmia». Però va puntualitzar que el confinament domiciliari «no ha de ser l'objectiu principal» del Govern, perquè «suposa limitar llibertats i drets de forma clamorosa», així que «no ha de ser el punt principal d'actuació».

En una línia bastant semblant, després de ser preguntada sobre si el Govern es planteja prendre mesures més restrictives per frenar la tercera ona, Carmen Calvo es va remetre a les paraules del ministre de Sanitat, Salvador Illa. «Com reitera constantment el ministre, en el Consell Interterritorial hi ha unes comunitats autònomes que fan una sèrie de plantejaments i de propostes i unes altres de diferents», va detallar Calvo després que dimecres passat el Govern central rebutgés la petició de diverses autonomies per avançar el toc de queda a les vuit del vespre.

La vicepresidenta del Govern va explicar que l'estat d'alarma que estarà vigent fins al 9 de maig permet a les comunitats autònomes «diferents possibilitats de decisions que encara no estan esgotades» i que, malgrat comptar amb unes xifres «evidentment preocupants», són «millors que les d'altres països» de l'entorn pròxim a Espanya.

Calvo va insistir que els governs regionals tenen «encara espai de treball, com bé es posa de manifest en la interterritorial», al mateix temps que va insistir que les mesures s'acordaran «tractant de cooperar i coordinar de la millor manera possible». En aquesta clau, la vicepresidenta del Govern espanyol va aprofitar per destacar que Espanya és «el segon país d'Europa vacunant i el setè del món» i, en aquest sentit, va assenyalar que cal «posar el focus a millorar la vacunació».

Finalment, Calvo va criticar els que «se salten de manera gens exemplar i completament reprotxable vacunar-se utilitzant la seva situació de càrrec públic per sobre de la resta de la ciutadania». Per a Calvo, es tracta d'«una absoluta indignitat».