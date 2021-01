La regió sanitària de Girona suma 29 morts més en les últimes 24 hores

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR i TA acumulats són 48.954 (361 més) i pugen a 51.910 si es tenen en compte totes les proves, segons les dades fetes públiques aquest dissabte per la Generalitat. Des de l'inici de la pandèmia han mort 1.612 persones en aquest territori, 29 més que les declarades fa 24 hores. Entre el 13 i el 19 de gener es van declarar 61 defuncions, 62 la setmana anterior. Hi ha 18.390 vacunats de la primera dosi (+363) i 275 de la segona (+2).

El risc de rebrot baixa 19 punts, fins a 486, mentre que la setmana del 6 al 12 de gener era de 667. L'Rt baixa tres centèsimes i se situa en 0,91 (1,21 en l'interval anterior). La taxa de confirmats per PCR i TA és de 255 per cada 100.000 habitants, i la incidència a 14 dies, de 548 (566 en l'interval anterior).

Hi ha 267 pacients ingressats actualment, 2 menys que en l'anterior balanç. Els hospitalitzats en l'últim interval van ser 289 (entre el 13 i el 19 de gener), pels 271 de la setmana anterior.

L'Rt baixa d'1 fins a 0,97 i el risc de rebrot disminueix a 603 (-34), amb 28 persones més a l'UCI (659)

A tot Catalunya, la velocitat de propagació de la covid, l'Rt, ha baixat d'1 i se situa en 0,97, cinc centèsimes menys que en les últimes 24 hores. El risc de rebrot també disminueix fins als 603 (-34). En paral·lel, la incidència a 14 dies igualment baixa un xic i passa de 652,76 a 651,91. S'han declarat 3.675 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 443.370. El 7,68% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. S'ha informat de 70 noves morts i el total és de 18.554. Hi ha 2.853 pacients ingressats amb covid, 33 menys que fa 24 hores, i 659 persones a l'UCI, 28 més. Els vacunats amb la primera dosi són 173.567, 5.407 més. També n'hi ha 5.799 que ja han rebut la segona, 2.030 més.

El risc de rebrot era de 817 entre el 6 i el 12 de gener i baixa a 603 en l'últim interval. Pel que fa a l'Rt, en les últimes 24 hores baixa a 0,97. Amb la nova actualització se situa per sota del valor de la setmana anterior, quan estava en 1,41. La incidència a 14 dies és de 651,91 entre el 13 i el 19 de gener, per sobre dels 605,27 de l'interval anterior (6-12 de gener).

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens (TA), en el període del 13 al 19 de gener n'hi va haver 24.565, xifra inferior a l'interval anterior, quan se'n van declarar 25.812. Això situa la taxa de confirmats per PCR/TA en 317,88 per cada 100.000 habitants, una mica per sota del període anterior (334,02).

Durant l'última setmana analitzada s'han fet 263.067 proves PCR i 97.360 tests d'antígens, dels quals un 7,68% ha donat positiu, per sota de l'interval anterior (10,69%). La mitjana d'edat de les persones positives se situa en els 42,60 anys.

Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 479.195 casos, dels quals 443.370 per PCR/TA. D'altra banda, s'han notificat 70 noves morts i el total acumulat és de 18.554: 11.535 en hospitals o sociosanitaris (+35), 4.446 en residències (+2), 1.053 en domicilis (+8) i 1.520 no classificats (+25).

Entre el 13 i el 19 de gener s'han declarat 481 defuncions, mentre que la setmana anterior se'n van notificar 428. En l'últim interval hi havia ingressades a l'hospital 2.869 persones. La setmana anterior, del 6 al 12 de gener, n'hi va haver 2.520.

Entre les persones que viuen en residències, s'han detectat 118 casos nous amb PCR o TA, fins a un total de 28.154. Amb la resta de proves, el número total de casos és de 30.776. En total, han mort 8.230 persones, 25 més que les declarades fa 24 hores.

Sant Feliu de Guíxols, Olot i Sant Joan Despí, municipis amb més risc de rebrot

Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) és el municipi amb més risc de rebrot de tot Catalunya, amb 1.519 punts, per davant d'Olot amb 1.027 punts, i Sant Joan Despí (Baix Llobregat), amb 904 punts. Pel que fa a la velocitat de contagi, Sant Feliu de Guíxols se situa en primer lloc, amb una Rt de 2,72. La segueixen Canet de Mar (Maresme), amb 1,52, Olot, amb 1,50. Pel que fa a la incidència acumulada a 14 dies, destaquen Vilafant (Alt Empordà), amb 1.517; Sant Joan Despí (Baix Llobregat), amb 1.018, i El Masnou (Maresme), amb 911.