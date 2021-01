Vergés diu que si ho recomanessin els tècnics aplicarien un confinament total

La consellera de Salut, Alba Vergés, va insistir que ha demanat a l'Estat totes les eines per gestionar la pandèmia, incloent el confinament total, i va assegurar que l'aplicarien si així ho recomanessin els tècnics. «Ho aplicaríem quan els nostres tècnics diguessin que és el que hem de fer per controlar l'epidèmia, però un confinament total no és l'objectiu principal», va indicar Vergés, que va acusar el PSOE de no donar més poders a les autonomies perquè això els «apel·laria a haver de respondre amb més ajudes generals» a ciutadans i sectors econòmics. També va ser molt crítica amb el ministre de Sanitat i va preguntar «si es pot permetre el luxe» de deixar la seva responsabilitat per ser candidat en plena pujada de casos.

La consellera va reiterar que ja fa temps que demana totes les eines per poder gestionar la pandèmia, sense centrar-se exclusivament en el confinament total, però tampoc sense descartar-lo. «No descartem cap recurs, farem el que tècnicament considerem que és el millor per controlar l'epidèmia», va dir, alhora que va subratllar que el Govern «no ha dubtat ni un moment» quan ha calgut actuar.

D'altra banda, Vergés va explicar que durant els propers dies s'acabaran de definir els protocols d'actuació en les meses electorals, per exemple, com s'hauran de posar els equips de protecció individuals (EPI) els membres de les taules durant la franja de 19 a 20 hores, en què es preveu la votació de persones positives o en quarantena. «La jornada ens preocupa perquè implica la mobilització de 5,5 milions de persones en un context que no és idoni», va assenyalar.

La consellera va constatar que, mentre a Catalunya s'ha pogut frenar la corba epidèmica «amb mesures molt restrictives», l'estat espanyol està «disparat».