Els alumnes confinats a Catalunya ja freguen els 62.000 i segueixen a l'alça L'epidemiòleg Daniel Prieto demana l'enduriment de les mesures a Catalunya

Els alumnes confinats a Catalunya ja superen els 65.000. Segons les últimes dades difoses pel Departament d'Educació ahir, hi ha 315 nous alumnes confinats, pels quals ja hi ha 65.122 persones afectades.

D'aquests, 61.843 són alumnes(+296), 3.086 docents i personal d'administració i serveis (+22) i 193 de personal extern (-3). A més, els grups escolars confinats per covid-19 també van pujar i es van situar en els 2.701, dotze més que en el darrer balanç. Es tracta d'una pujada que ja representa el 3,75% del total dels grups escolars. D'altra banda, els positius acumulats són 42.893, cosa que significa 629 més que en el balanç anterior.

A les comarques gironines, el divendres es va assolir una xifra que frega el màxim d'alumnes confinats durant la primera onada, amb un total de 5.445 alumnes i 259 docents confinats.

D'altra banda, durant els últims deu dies s'han registrat 4.913 positius als centres educatius. Pel que fa als centres tancats, n'hi ha deu, els mateixos que en el darrer balanç, al Barcelonès (1), el Bages (1), el Solsonès (1), el Maresme (1), el Vallès Occidental (2), l'Urgell (1), Pallars Jussà (1), Alt Camp (1), Val d'Aran (1). Es tracta del 0,20% del total.

Els deu centres tancats són el centre d'educació especial Guru a Barcelona; l'escola Coll de Gossem – ZER Tres Branques a ?Castellfollit del Boix; la llar d'infants Els Piteuets a Sant Llorenç de Morunys ; l'escola bressol Municipal Marinada a Cabrera de Mar; la llar d'infants El Cucut d'Ullastrell i la llar d'infants Little Ducky de Sant Cugat del Vallès; l'escola Espígol – Zer Riu Ondara de Tornabous; l'escola d'Espluga de Serra- ZER Alta Ribagorça de Tremp; l'escola Els Til·lers – ZER El Francolí a La Masó; i l'escola Sant Martí - ZER Val d'Aran, a Naut Aran.

El catedràtic de fàrmaco-epidemiologia de la Universitat d'Oxford Daniel Prieto-Alhambra creu que Catalunya «no es pot permetre» una velocitat de propagació de la covid-19 al voltant de l'1 i defensa majors restriccions que la facin baixar de manera ràpida davant l'amenaça de la nova variant britànica del virus.

En declaracions a l'emissora de ràdio RAC-1, l'investigador català va assegurar ahir que «la nova variant augmenta molt la transmissibilitat i fa que, amb les mesures que tenim a Catalunya, és força probable que no s'aconsegueixi mantenir l'Rt per sota d'1».

Després d'algunes setmanes a l'alça, la velocitat de propagació de virus (la Rt) a Catalunya va baixar ahir per primera vegada de l'1, el llindar a partir del qual es pot considerar que l'epidèmia s'estabilitza i comença a remetre, amb un índex del 0,97.

Segons el parer de Prieto-Alhambra, «el problema de Catalunya és la pressió hospitalària», pel que va reclamar mesures més específiques per aconseguir restringir la mobilitat «que baixin l'R de forma més ràpida».

Qualsevol variant més transmissible de la covid-19 (com per exemple l'originària de Gran Bretanya i que ja s'ha detectat a Catalunya amb una quarantena de casos) suposa un risc més gran per al sistema sanitari que una més letal «perquè el nombre de casos, ingressos i morts és més gran», va assegurar l'investigador.

En aquest context, va referir-se als propers comicis electorals, i va assenyalar amb preocupació que «se'm fa difícil pensar com es podrà votar» a Catalunya el proper 14 de febrer, si es manté finalment aquesta data.

«S'hauria de ser molt imaginatiu i pensar en solucions per minimitzar el risc perquè, si no, el risc de contagi durant la votació pot ser alt», va advertir l'epidemiòleg.