Blanes celebrarà la Setmana per la Pau 2021 en format digital

Fidel a la seva cita que manté des de fa molts anys, Blanes viurà els propers dies, del 25 al 30 de gener, els actes de la «Setmana per la Pau 2021» condicionats per les mesures per contenir la pandèmia. Per aquest motiu, el 100% dels actes seran telemàtics, amb xerrades online, així com la difusió de diversos ingredients prèviament preparats i enregistrats en vídeo.

Les activitats estan organitzades pel Servei de Primera Acollida de l'Àrea d'Acció Social, Igualtat i Nova Ciutadania, la Comissió de Cooperació, Solidaritat i Cohesió Social, i la Taula de Comunitats Interreligioses de Blanes. També compta amb el suport de la Biblioteca Comarcal de Blanes, diverses àrees de l'Ajuntament, i la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania.

L'agenda de la «Setmana per la Pau 2021» s'encetarà demà amb la primera de les dues xerrades online que se celebraran, amb l'ONG Proactiva Open Arms. La següent activitat tindrà lloc dimecres, amb una xerrada de Karim Sabni, membre de l'associació Social Project 4.0' i soci cooperatiu a Idaria, una cooperativa de treball associat i inserció laboral.

L'endemà, dijous, està previst que es publiqui a través de les xarxes socials de l'Ajuntament, en format digital, una experiència molt ben acollida des que es va posar en marxa. Es tracta del tercer Calendari Interreligiós de Blanes, que recull les dates més assenyalades de totes les comunitats que formen part de la Taula de Diàleg Interreligiós.