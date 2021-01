Calonge enllesteix les obres a les roques a Castellbarri

L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni està portant a terme els treballs d'estabilització geològica de diversos talussos a la zona de Castellbarri. El projecte constructiu per aplicar aquestes mesures d'estabilització geològica té per objectiu executar solucions constructives per reduir el risc de despreniment de blocs rocosos en aquesta zona, situada a tocar de la urbanització Vescomtat de Cabanyes. Actualment s'estan portant a terme els treballs d'instal·lació de diverses malles de cable d'acer per estabilitzar les roques que presenten un grau més alt d'inestabilitat. Les malles s'instal·len amb un reforç amb ancoratges i lligades amb faixa de cable.

Per a l'execució d'aquestes obres primer s'ha hagut de desbrossar el terreny, de difícil accés, segons explica el consistori. Després, professionals especialistes en treballs en alçada han fet tasques de purga manual dels blocs de roca. Actualment s'està arribant a la fase final de l'obra, amb la instal·lació de sistemes de suport amb malla de cable d'acer d'alta resistència, calbes de reforç i instal·lació de perns d'ancoratge.

L'objectiu dels treballs, que realitza l'empresa Inaccés, és evitar despreniments de roques que podrien afectar a la urbanització de Vescomtat de Cabanyes. Les obres tenen un cost total de 38.607,15 euros.