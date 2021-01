La cara fosca de la COVID-19: la persistència dels símptomes

S'ha sentit molt a parlar dels símptomes més habituals del coronavirus, així com de les fases de la malaltia i possibles tractaments per a combatre-la. Però hi ha determinats aspectes de la covid-19 encara molt desconeguts per a la comunitat científica i que estan repercutint directament a un sector de la societat poc visibilitzat: la simptomatologia postcovid o, dit d'altra manera, símptomes que persisteixen després de quatre setmanes d'haver-lo patit.

Diversos estudis evidencien que una de cada tres persones que han patit la covid-19 de forma lleu tenen alguna o diverses seqüeles. També s'ha afirmat que un 10% de persones que l'han patit de forma aguda mantenen símptomes persistents. Encara es desconeix el temps de duració i les proves diagnòstiques que podrien ajudar al seu diagnòstic. A causa d'aquestes mancances, un informe de Salut constata que diferents iniciatives a escala internacional s'han posat en marxa amb l'objectiu de trobar respostes a aquestes incògnites.

Mariona Rexach, metgessa adjunta del servei de medicina interna de l'hospital Trueta, tracta pacients d'aquesta tipologia, juntament amb el doctor Abelardo Hurtado. Rexach explica que els símptomes més habituals són mal de cap, fatiga, dolor articular, falta de concentració i memòria, febre i, fins i tot, pèrdua de cabells en alguns casos, tot i que en poden aparèixer d'altres.

La metgessa també explica que alguns d'ells, la majoria dels quals venen derivats d'atenció primària, «es van contagiar durant el pic de la pandèmia i presentaven símptomes lleus, però no van ser diagnosticats a causa de la falta de proves PCR i mesos després continuen tenint símptomes». Rexach també constata que «no hi ha un tractament específic» i tampoc se'n sap la durada. Respecte a les causes, la metgessa diu que, en alguns casos, «el virus provoca una alteració del sistema immunitari i aquest fet afavoreix l'aparició de símptomes». De totes maneres, també és un aspecte que s'està investigant.

Respecte a la tipologia de pacients, «no n'he tractat cap que hagi passat la covid-19 de manera asimptomàtica, tot i que sí que han presentat un quadre clínic lleu o agut i, en aquests darrers casos, els efectes més freqüents solen ser dificultats per respirar i altres patologies pulmonars que es tracten des de pneumologia».

Finalment, sobre la repercussió de les seqüeles en la qualitat de vida, Rexach afirma que «hi ha de tot: hi ha pacients que sí que els afecten de manera important fins a tal punt que els incapacita per treballar, i n'hi ha d'altres que els acaben integrant en el seu dia a dia però que no recuperen la normalitat d'abans». S'ha de reconèixer, però, que es percep una «millora contínua» en la majoria de pacients.

Quatre mesos i mig de baixa

Ramon Valls, reumatòleg de l'hospital de Palamós, és un dels primers casos a tot el món que es va reinfectar per coronavirus amb un quadre clínic molt més greu que la primera vegada, experiència que va compartir amb aquest diari a finals d'octubre. Va estar ingressat a l'UCI divuit dies i es va acabar recuperant.

Quatre mesos i mig després, Valls admet que encara té símptomes. «Tenint en compte que la complicació més important va ser l'afectació respiratòria, és el primer símptoma del qual em vaig recuperar sense massa complicacions», explica Valls. En canvi, «avui dia encara tinc cansament, malestar muscular i articular, un trastorn del son i falta de concentració».

Malgrat tot, dijous passat va ser el primer dia que tornava a treballar a l'hospital de Palamós després de més de quatre mesos de baixa. «Tornar a treballar ha sigut una gran alegria. Ningú sap què passarà, només sé que noto que vaig millorant a poc a poc i que he hagut d'aprendre a conviure amb aquests símptomes», clou.