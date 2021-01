El confinament perimetral buida la Fageda d'en Jordà

El confinament perimetral va buidar ahir la Fageda d'en Jordà, una imatge «insòlita» perals veïns de Santa Pau. I és que és habitual que aquest espai natural s'ompli de visitants els caps de setmana. Amb tot, ahir l'aparcament de Can Serra de la Fageda estava completament buid i només hi havia una desena de veïns de Santa Pau passejant per la zona. Una situació «estranya», tal i com va reconèixer ahir l'alcalde del municipi, Josep Companys. «No és agradable veure la Fageda sense ningú», va assenyalar el batlle que, això sí, espera que quan estigui permesa de nou la mobilitat, «no es torni a la sobreocupació» que ha denunciat altres vegades.

Per això, Companys aposta per «trobar un equilibri» que sigui «sostenible». «Crec que és una qüestió de país i ens hem de replantejar la massificació que pateix a vegades el turisme de proximitat», va assenyalar.

En aquest sentit, l'alcalde de Santa Pau va explicar que un «bon exemple» va ser quan es va produir el confinament de cap de setmana. Això va fer créixer el nombre de visitants de dilluns a dijous. «Això està bé. Hem d'intentar esponjar el nombre de cotxes. No podem anar tots a passejar per la Fageda dissabte de vuit a onze del matí, perquè no hi cabem. Hi ha moltes alternatives», va concretar.

El confinament afavoreix, de retruc, els veïns que habitualment no passejaven per aquest espai natural per la quantitat de visitants. És el cas d'en Manel Trasserres, que va reconèixer que el sorprèn veure la fageda sense aglomeracions. «A mi m'agrada anar a la muntanya amb tranquil·litat i la veritat és que ara puc. M'agradaria que això seguís així, però sense pandèmia», va assenyalar.

Controls a la carretera

Durant tot el matí, la policia va fer controls a les zones d'accés als parcs naturals. Un d'ells es va fer a la rotonda que hi ha a la sortida del túnel de Bracons en direcció a Olot, una carretera freqüentada per conductors que venen de Barcelona i l'àrea metropolitana.

Malgrat que van anar aturant amb freqüència, la gran majoria dels conductors que es van aturar, o bé anaven a treballar o bé tenien una excusa que els habilitava per seguir circulant.