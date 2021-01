L'exalcalde de Lloret Romà Codina s'incorpora a Junts

L'exalcalde de Lloret de Mar Romà Codina s'ha incorporat al projecte de Junts a les comarques gironines. Segons va assenyalar la mateixa formació en un comunicat, Codina, que va ser alcalde del municipi entre 2011 i 2015, s'ha sumat al partit «tant pel seu horitzó nacional, la independència, com el model de país i de gestió».

Codina va voler explicitar ahir el suport a la llista gironina per al 14-F, encapçalada per Gemma Geis, i que també compta amb la lloretenca Maria Antònia Batlle en el número 5. Batlle, que va ser regidora a l'Ajuntament entre els anys 2007-2011 i que és empresària del sector turístic, valora la incorporació de Codina com «una gran notícia» pel seu bagatge, primer com a regidor al consistori i posteriorment com a alcalde. En destaca la seva «empatia i proximitat amb la gent, així com el seu carisma noble i honest».

Junts destaca que en els seus anys com a regidor de Lloret de Mar, entre 2003 i 2007, Codina va crear el departament de Benestar i Família així com la regidoria de la Dona, posteriorment va ser regidor de noves infraestructures del 2007 al 2011, mandat en què es va portar a terme la construcció del Teatre Municipal així com l'edifici sociocultural.

Per la seva banda, Batlle es va comprometre a treballar conjuntament amb els diferents actors per donar «un nou impuls al sector turístic, crucial per al nostre municipi, així com per les comarques gironines». Batlle va destacar que treballarà «per fer realitat infraestructures llargament reivindicades al territori», com fer arribar la C-32 a Lloret de Mar, ajudant a millorar la mobilitat a la Costa Brava Sud, destacant que «l'evolució i el progrés no estan renyits amb la sostenibilitat ni el medi ambient».