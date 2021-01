L'hospital de Figueres obre els quiròfans segons l'evolució dels ingressos

L'hospital de Figueres afronta en aquesta tercera onada un dels pics més importants des que va començar la pandèmia. Divendres tenia 62 pacients ingressats per covid-19 -dos menys que dijous-, sis dels quals semicrítics. És el centre de la Regió Sanitària de Girona amb més malalts amb coronavirus –exceptuant el Trueta- i també el que més treballadors té de baixa per la malaltia o en aïllament: 31. El director gerent de la Fundació Salut Empordà, Martí Masferrer, creu que estan a punt d'arribar al pic i que encara tenen cert marge, però diu que la pressió assistencial és, a hores d'ara, molt elevada. Malgrat això, el centre vol evitar una aturada generalitzada de l'activitat quirúrgica. Per aquest motiu, han decidit que cada setmana, en funció de la situació, es decideix si es tanquen quiròfans. També estan demanant a metges de més de 50 anys que facin guàrdies i destinant professionals de cirurgia relacionats amb malalties infeccioses com Urologia i pediatres que donin suport a medicina interna, la principal damnificada per l'augment d'ingressos.

En la primera onada es va haver d'aturar tota l'activitat, i en la segona es van paralitzar les intervencions no urgents ni oncològiques, tancant quiròfans. Ara, cada setmana, en funció de la situació que hi ha, decideixen si se n'ajorna alguna i si es tanca algun dels sis quiròfans disponibles.

La setmana passada, per exemple, se'n van clausurar dos, pendents de la situació del cap de setmana, i aquesta i la que ve plantegen canviar la composició. És a dir, mantenir els sis quiròfans però no fer tota la cirurgia que requereixi ingrés, sinó la major ambulatòria. «Evidentment, n'ajornem alguna de llarga estada, però anem combinant sense deixar de fer», explica Masferrer. «Nosaltres, a diferència d'altres hospitals, estem aguantant al màxim el nombre d'operacions perquè hi ha una llista d'espera important», afegeix.

De fet, l'aturada generalitzada de tota l'activitat quirúrgica –l'oncològica i urgent està garantida- es planteja com a última opció. Si la situació empitjora, el següent pas serà reobrir l'espai de preingrés amb capacitat per entre deu i catorze llits. A hores d'ara, el centre té 62 pacients ingressats, sis dels quals a la Unitat de Monitoratge de semicrítics. Però les particularitats dels pacients covid ?que en molts casos han d'estar en habitacions sols? fa que, de les 150 habitacions disponibles, 140 estiguin ocupades.

El marge és molt petit, però Masferrer creu que l'ascens que ha experimentat el centre en aquesta tercera onada implica que s'està a punt d'arribar al pic. «Quan tot això passi, haurem d'analitzar per què s'ha donat aquesta situació a Figueres i l'entorn», assenyala. A més, el centre té una trentena de professionals de baixa per la covid-19 (24 positius i set d'aïllats). Aquesta situació que els ha fet reorganitzar-se.

En relació amb els pacients crítics, Masferrer indica que han arribat a tenir nou casos i que es tracta de xifres preocupants. També afirma que s'estan trobant amb casos greus amb un perfil diferent: persones de partir de 60 anys però amb menys mortalitat. «Hi ha molts factors: en sabem més, la gent ve abans i la medicació que donem ha millorat», remarca.