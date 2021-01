Llagostera disposarà de 50 noves places d'aparcament a tocar del nucli antic

El nucli antic de Llagostera disposarà d'un nou espai d'aparcament que oferirà al voltant d'unes 50 places. A causa del dèficit de zones d'aparcament en aquesta part del municipi, l'Ajuntament ha arribat a un acord de cessió temporal amb la propietat d'una finca situada entre els carrers Girona i Albertí, per destinar-lo a aquest fi.

L'espai permetrà deixar el vehicle a prop del nucli antic i fomentar la visita a peu, amb la voluntat de reduir la circulació de vehicles al seu entorn i que no proliferin aquells que aparquen de forma irregular o prohibida. «Tant per les seves característiques com per la seva ubicació, creiem que és una parcel·la idònia per incrementar considerablement l'aparcament de vehicles disponible a la zona», diu l'alcalde, Antoni Navarro.

Per maximitzar el número de places, l'entrada i sortida de vehicles es farà únicament pel carrer Albertí. Els vianants també ho podran fer pel carrer Girona.

L'aparcament serà d'ús públic i no hi podran accedir vehicles grans. El pressupost per adequar l'espai és d'11.178 euros més IVA.