Lluita perquè l'amo de la gossa maltractada no pugui tenir animals

Els Mossos d'Esquadra van comissar dijous una gossa al seu propietari, a Olot, després que es difongués a xarxes socials un vídeo on l'animal era maltractat per un home. El cos policial va obrir una investigació, i a xarxes se celebrava el resultat. Però la coneguda com a «màgia de Twitter» no es fa sola. Darrere seu, en aquest cas, hi havia l'entitat Lex Ànima, que ràpidament va presentar una denúncia a comissaria per presumpte delicte de maltractament animal continuat, i sol·licitant el comís immediat de la gossa.

I, de fet, la seva feina no s'acaba aquí. Ara, els voluntaris d'aquesta entitat animalista -que inclou professionals com advocats i periodistes- estan treballant perquè el propietari de la gossa no pugui tenir més animals. Per això han aportat diferents proves i vídeos per la investigació, i han demanat als Mossos que «es procedeixi a la comprovació dels fets i esbrinament, demanant que es practiquin les diligències necessàries» perquè, «després dels tràmits, es produeixi l'enjudiciament de la persona».

Lex Ànima va posar-se en marxa tan bon punt el vídeo va circular per les xarxes per «salvaguardar la integritat» de la gossa. En la tasca de difusió van ser clau entitats com Anima Naturalis o el PACMA, que se'n van fer ressò. Un cop Lex Ànima va verificar que el vídeo era real i recent, van contactar els Mossos d'Esquadra i la Policia Local d'Olot per informar-los.

En saber que als Mossos no els constava cap denúncia formal del cas, una advocada membre de l'entitat, Marta Muntada, va anar de seguida a la comissaria per «presentar la denúncia i demanar immediatament el comís», explica l'advocada, que també forma part de la Comissió de Protecció dels Drets dels Animals del Col·legi d'Advocats de Girona. «Vèiem que aquest animal no podia estar amb el seu propietari perquè estava en perill», diu Muntada. «Els fets són d'una especial gravetat» i «han causat commoció arreu i especialment a Olot, a més considerant que poden ser constitutius de delicte penal», afirma.

Tot i que els vídeos són proves útils en el cas, les xarxes també podien jugar a la contra. Muntada alerta que, en una situació així s'havia d'actuar ràpid, ja que «ens feia por que, veient la repercussió a les xarxes, el propietari intentés amagar l'animal o fins i tot desfer-se'n».

Muntada va esperar fins que la gossa va arribar a comissaria, on van poder fer entrega a la protectora de la Garrotxa Terra Viva, que ara en té la custòdia provisional. «Si no es fa res més, la gossa es queda en una situació temporal en què no pot ser donada en adopció», apunta Muntada.«Un animal maltractat està en una situació d'estrès important», diu Muntada, que avisa que «malgrat que se l'hagi tret de mans del propietari, ara està desconcertada, i li costarà tornar a adaptar-se».

A més, l'advocada afegeix que «si els procediments no es tramiten de forma ràpida o no acaben bé, es podria arribar a tornar la gossa al propietari».

Fer efectiva la normativa

«Nosaltres volem que no recuperi la gossa en cap cas», deixa clar Muntada, que vol donar-li visibilitat «perquè s'acabin aquests casos, i que aquesta persona no pugui tenir més animals, almenys temporalment». Muntada detalla que es tracta d'una possibilitat que contempla el Codi Penal per sancionar el maltractament animal, però apunta que normalment se salda amb una sanció.

«La normativa hi és, el maltractament animal ja està prohibit, però costa que s'apliqui», assenyala la lletrada. «El que hem de fer és que les denúncies no quedin en res», afegeix. «La rellevància que li donen les xarxes socials és molt important, però després cal que s'impulsin els mecanismes que tenim perquè realment se sancioni, ni que sigui per la via administrativa» i això «porta feina». «No ho deixarem aquí, ho lluitarem», declara Muntada.