Els morts en accidents de trànsit a Girona cauen un 42% el 2020

Les comarques de Girona van tancar l'any 2020 amb 23 víctimes mortals d'accident de trànsit. Es tracta d'una xifra que feia anys que no era tan baixa i que ha recollit Diari de Girona tenint en compte els morts en carreteres, vies urbanes i forestals. De fet, aquest decreixement suposa una baixada del 42% de la mortalitat en sinistres viaris a la província respecte el 2019.

La sinistralitat de 2020 va estar lligada, sobretot, a la reducció de la mobilitat, que es va fer especialment palesa al llarg de la primavera, quan es va decretar el primer estat d'alarma i el confinament domiciliari. Llavors hi havia molt poca gent a les carreteres i carrers de la província i això es va traduir en menys accidents.

Morts durant el confinament

Tot i això, durant el confinament es van registrar sinistres mortals a la província, com el d'un vianant que va morir el 5 de maig atropellat a l'AP-7 a Salt. Abans de l'accident se l'havia vist circulant amb bicicleta sense llum per l'autopista. Quinze dies després, un motorista de 23 anys va patir una sortida de via a Palafrugell. A conseqüència de l'accident va quedar ferit crític, i hores després dels fets va morir a l'hospital.

Després del confinament domiciliari, la mobilitat es va anar recuperant de mica en mica, però no es va arribar a les xifres d'anys anteriors. Tot i això, va pujar la sinistralitat.

Els col·lectius vulnerables, malgrat ser un any atípic, no es van salvar de la mortalitat: durant el 2020 van morir sis motoristes, dos vianants, un ciclista i una persona que anava amb patinet. El dels motoristes segueix essent un col·lectiu molt castigat i la xifra del 2020 només varia amb una víctima mortal respecte al 2019, quan van perdre la vida set persones.

L'accident de trànsit mortal de patinet, el primer mortal a Girona, va tenir lloc el dia 1 de febrer en un carrer de Lloret de Mar. Un home de 35 anys va accidentar-se al nucli urbà i, al cap de tres dies d'estar a l'UCI de l'hospital Trueta, va perdre la vida en no poder superar les conseqüències.

Disset morts a les carreteres

De les 23 víctimes mortals per sinistre viari el 2020, disset es van produir a les carreteres de Girona. Segons el balanç del Servei Català de Trànsit, es tracta de la xifra més baixa de totes les províncies catalanes i representa una caiguda del 37% respecte al 2019, ja que llavors se'n van registrar 27 a les vies interurbanes.

A Catalunya, la davallada d'accidents mortals a les carreteres va ser d'un 39,7%, amb 105 víctimes davant les 175 del 2019. Es van registrar 96 accidents viaris, que suposen una reducció del 40% respecte dels del 2019.

Un mort ja el 2021

Ara ja amb el 2021 encetat, les comarques de Girona no s'han salvat de tenir la primera víctima mortal d'accident de trànsit de l'any. Va ser un sinistre molt matiner, el dia 2 de gener. Una dona de 35 anys va morir en un accident de trànsit frontal entre dos cotxes a Vidreres. Concretament, va perdre la vida la passatgera davantera d'un dels turismes implicats.