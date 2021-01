Salut rebutja transmetre optimisme per la baixada de casos: «No estem tranquils»

El secretari general de Salut, Marc Ramentol, va rebutjar ahir mostrar «optimisme» per l'evolució a la baixa dels contagis en els últims dies perquè la situació als hospitals és molt complexa i hi ha «preocupació» per l'evolució de la pandèmia en territoris del voltant i per la soca britànica. «No estem tranquils, no respirem alleujats», va dir, confirmant que ja s'han detectat una quarantena de casos de la variant britànica a Catalunya. Ramentol va dir que si les eleccions es fan el 14-F es faran en un context de pressió assistencial «altíssima», amb entre 140.000 i 160.000 persones aïllades i prop de 700 persones a l'UCI, però va recordar que «segurament» es faran testos d'antígens als membres de les meses. «Estem modulant el creixement epidèmic, però no estem en una zona de seguretat, no hem de confondre la millora dels indicadors amb una seguretat epidèmica», va afirmar Ramentol.

El responsable de Salut va dir que la situació a les UCIs «preocupa molt», perquè a partir dels 600 pacients «la desprogramació ja és bastant generalitzada a la xarxa». De fet, Ramentol va recordar que, si en el context actual es torna a disparar la velocitat de contagis, els hospitals «patiran moltíssim» i es viuran escenaris similars als de la primera onada.

Manca de personal hospitalari

Mentrestant, el coordinador assistencial de l'UCI de l'Hospital Clínic de Barcelona, Miquel Sanz, es va lamentar ahir a les xarxes socials de la manca de metges i infermeres per fer front a una «dura» tercera onada de contagiats per la covid-19.

Sanz va escriure un missatge explicant que les UCIs del Clínic estan «plenes a vessar», que «no tenen prou infermeres» i van «molt justos de metges», fet que ha derivat que «la situació estigui al límit». «Si no baixen els ingressos, patirem molt», va indicar Sanz, qui augura que aquesta tercera onada de la pandèmia «serà dura». Per tot això, el cap de les UCIs va demanar als ciutadans que els «ajudin» i «evitin contactes» per frenar la propagació.

Precisament, TV3 va referir-se al missatge de Sanz en una entrevista feta a Ramentol, ahir, on va mostrar la seva «preocupació» per la pressió que pateixen les UCIs.

Ramentol va dir que «la línia vermella» del seu departament és l'impacte de l'estat de les UCIs en la programació d'intervencions hospitalàries, que s'han de posposar quan el nombre d'ingressats en vigilància intensiva sobrepassa les 500 persones, així com a la xarxa d'atenció primària.