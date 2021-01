Albiach reclama a JxCat que cessi els càrrecs que s'han vacunat abans d'hora

La candidata d'En Comú a la presidència de la Generalitat, Jéssica Albiach, va demanar ahir, en un acte de precampanya a Girona, la dimissió de l'alcalde de Riudoms, Sergi Pedret, i del regidor Jordi Domingo -ambdós de JxCat- per haver-se vacunat de covid aprofitant les dosis sobrants d'una residència de gent gran del municipi. El partit va criticar que alguns hagin aprofitat el seu càrrec per vacunar-se abans que els col·lectius de risc, perquè això, diuen, «en certa manera és també corrupció». Per això, demanen la dimissió dels càrrecs públics que s'hagin saltat el protocol, com va fer dissabte el cap major de l'Estat de la Defensa, Miguel Ángel Vilarroya.

En Comú Podem va proposar també que el Govern s'endeuti en 5.000 milions d'euros per ajudar treballadors afectats per la crisi sanitària i que no arriben a cobrar el salari mínim interprofessional.

En aquesta línia, Albiach proposa la «renda covid» com a mesura que permetria evitar que moltes d'aquestes persones «corrin el risc» de caure en l'exclusió social. «Volem que tothom tingui un sou i unes possibilitats de vida dignes i creiem que la renda covid dona cobertura a aquests treballadors que ho estan passant malament. En això consisteix la política», va dir la cap de llista d'En Comú Podem.

Albiach va explicar que aquesta proposta l'han recollit després de parlar amb els agents socials i considera que el Govern «té marge» d'endeutament. En concret, va assenyalar que es pot passar del 0,8% actual al 2,2% perquè l'executiu central ho permet.

L'acte d'ahir anava a càrrec de la cap de llista del partit, Jéssica Albiach, i de la candidata d'En Comú Podem a Girona, Rosa Lluch. Totes dues van allunyar-se d'hipotètics pactes amb formacions de dretes. «No pactarem ni amb la dreta espanyola ni amb la catalana», va dir Albiach.

De cara a les eleccions del 14 de febrer, Albiach va reconèixer que el Govern està treballant bé perquè la jornada sigui «segura» i es va declarar a favor de les mesures que es volen prendre per garantir minimitzar el risc de contagis de covid-19. A més, va deixar clar que treballen «amb aquest dia» en ment sense, per ara, contemplar que finalment no es poguessin celebrar.