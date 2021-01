El brot de la residència Montsacopa d'Olot suma quatre noves morts i ja arriba al centenar d'infectats

El brot de la residència Montsacopa d'Olot acumula 13 morts, quatre més que el dijous, i actualment ja hi ha 100 persones infectades (59 usuaris i 41 treballadors). Des del dijous s'han registrat vuit nous contagis, en aquest cas tots de residents.

Aquesta setmana es farà una PCR als 24 usuaris restants que fins ara no han agafat la covid-19 (en total hi ha 87 persones). Des de la setmana passada ja s'han començat a desaïllar nou usuaris. De forma gradual es farà un test ELISA a tots els afectats per saber quin és el seu estat immunològic i si han superat la malaltia abans de desaïllar-los. Per altra banda, 3 dels 41 treballadors afectats pel brot ja han superat la malaltia.

El primer dels contagis es va detectar a finals de desembre quan una treballadora va donar positiu. En aquell moment es va fer un cribratge massiu a tot el personal de la residència i també als seus usuaris, tal com marca el protocol. A més, es van activar les mesures de prevenció i contenció del virus per evitar que s'estengués a la resta d'usuaris. Arran del cribratge es van detectar 17 residents positius i 5 treballadors més infectats.

Aquests usuaris contagiats es van traslladar en una zona de la residència, que es va dividir per sectors. La separació permetia que els usuaris afectats pel brot no tinguessin contacte amb la resta de residents que encara no tenien la malaltia. D'aquesta manera, al llarg de les setmanes el centre geriàtric ha dedicat la segona planta com a zona vermella. Els contactes directes dels afectats pel brot s'han anat separant en una altra zona, la groga, davant de la possibilitat de contraure la malaltia.

Progressivament, els contagis entre usuaris i professionals del centre ha acabat augmentant fins arribar als 100 infectats confirmats aquest dilluns (59 residents i 41 treballadors). De tota manera, alguns d'ells ja comencen a superar la malaltia. És el cas de tres professionals i nou usuaris que, des de la setmana passada, ja han començat a fer el desaïllament. Per traslladar-los a la zona verda, els residents passen una prova ELISA. Els resultats determinen l'estat immunològic i també si han superat la covid-19 o no. Si els resultats indiquen que ja no tenen la malaltia, els residents surten de la zona vermella.

Per altra banda, el brot ha deixat 13 defuncions, quatre més que en la última actualització d'aquest dijous.

Des del Departament de Salut i l'Agència de Salut Pública s'està treballant estretament amb la direcció del centre i en contacte permanent amb el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa per fer un seguiment de la situació i de totes les mesures de control. La situació clínica dels residents està essent vigilada i seguida diàriament pels professionals sanitaris del mateix centre i per l'Equip d'Atenció Primària d'Olot.

