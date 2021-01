La cafeteria Teatre de Blanes es convertirà en una sala cultural

Ha tancat la cafeteria Teatre de Blanes, situada al centre de la ciutat, al carrer Ample, que en els darrers anys havia regentat l'exalcalde Fèlix Bota. Després que el passat desembre finalitzés l'activitat, aquesta setmana s'ha fet l'acte de lliurament de claus del local, de titularitat municipal.

La finca va passar a ser de l'Ajuntament l'any 2000, quan va adquirir l'antic Cinema Maryan, als baixos del qual estava situada la cafeteria, per fer-hi l'actual Teatre de Blanes, inaugurat el 2003.

L'acte de lliurament de les claus del local va ser encapçalat pels regidors de Cultura i Serveis Municipals, Albert Sanz i Pere Lopera, juntament amb Fèlix Bota, que hi va participar acompanyat de la seva dona i filles. A partir d'ara, Bota seguirà liderant el bar Terrassans, situat al costat de l'Ajuntament, tal com ha estat fent durant quatre dècades, en què s'ha fet càrrec simultàniament dels dos establiments.

La cafeteria Teatre va esgotar la concessió el passat 31 de desembre i, abans que arribés aquest termini, el fins ara arrendatari ja va declinar la possibilitat d'allargar-la més temps. L'immediat ús que tindrà l'antiga cafeteria serà allotjar un dels col·legis electorals de les eleccions al Parlament, ja que amb les mesures covid ha estat necessari cercar locals alternatius.

Posteriorment, l'objectiu de l'Ajuntament de Blanes és ubicar-hi una sala cultural polivalent en un lloc que el consistori considera «ideal», als baixos del teatre. La intenció, expliquen, «és posar fil a l'agulla immediatament, començant per adequar l'antiga cafeteria perquè pugui allotjar-hi primer les eleccions i després el nou equipament». Per aquest motiu, durant la visita i lliurament de claus, ja van assistir-hi tècnics de diversos departaments del consistori, per començar la feina el més aviat possible.

Des del 1893

Segons consta a l'Arxiu Municipal de Blanes, on fins ara hi havia hagut la cafeteria Teatre s'hi emplaçava un dels locals de restauració més antics del poble, la Fonda Vila, documentada de l'any 1893. A finals del segle XIX va passar a ser la seu de l'Orfeó de Blanes i, posteriorment, l'antic cinema va anar canviant de nom i també de propietaris l'any 2000, quan la família Giralt va tancar l'activitat, que seguidament es va reprendre el 2003.