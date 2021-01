EspaiCaixa Girona impulsa tallers en línia per la gent gran a causa de la COVID

EspaiCaixa Girona s'ha reinventat impulsant tallers en línia en directe per a gent més gran de 60 anys,o de 55 si són pensionistes. Tenint en compte la situació derivada del context de pandèmia, el Programa de Gent Gran de la Fundació la Caixa ha adaptat les activitats a les necessitats actuals.

L'objectiu d'aquesta iniciativa és afavorir la salut i el benestar de la gent gran i augmentar la motivació pel dia a dia a través d'activitats i vincles diferents. En aquesta línia, s'oferiran diferents itineraris gratuïts, entre els quals dedicats a la salut, desenvolupament personal, tecnologia, cultura i art.

El període d'inscripció estarà obert fins al 27 de gener, amb una sol·licitud màxima de tres itineraris per trimestre i per persona. Les inscripcions s'han de fer via telefònica.

Per poder seguir els tallers és necessari tenir un dispositiu electrònic, connexió a internet, càmera incorporada i una adreça de correu electrònic.