Experts alerten d'«incògnites» i «opacitat» en els fons europeus

Els fons europeus són una «oportunitat històrica» perquè, per primera vegada, la Unió Europea emetrà deute públic conjunt per finançar la «reconstrucció» dels països membres. Tot i això, els experts alerten de possibles entrebancs. «És un regal enverinat», avisa el director general de l'Institut d'Estudis Financers (IEF), Josep Soler.

Algunes incògnites són quins requisits hauran de complir les empreses per poder optar a les ajudes, si l'Estat tindrà la capacitat d'executar tots els fons o si les empreses més afectades per la crisi podran accedir-hi. «Com que hi ha hagut poques ajudes directes als sectors més perjudicats, quan arribin els diners europeus, els trobarem massa dèbils perquè les inversions siguin útils», afegeix Soler.

Un dels grans dubtes sobre els fons europeus és si les empreses hauran de cofinançar els projectes o avançar la inversió. «Una bona part d'aquests fons preveu una coinversió del sector privat. És normal, perquè es vol que les ajudes multipliquin l'impacte en la societat i, a més, genera incentius privats en la mateixa direcció que els públics», assenyala el director general de l'IEF.

En cas que s'opti per aquesta fórmula, la gran incògnita és si hi podran accedir les companyies o els sectors més afectats per la crisi del coronavirus. «Que les empreses estiguin en condicions de fer inversions, encara que siguin del 30%, i que en alguns casos hagin d'avançar els diners, és un problema», adverteix el director de Relacions Internacionals de PIMEC, Jacint Soler. La patronal està recollint diferents projectes per optar als fons europeus i, fins ara, la confederació ha rebut prop de 260 propostes.

Per la seva banda, el director general de Promoció Econòmica, Competència i Regulació de la Generalitat, Lluís Juncà, assegura que «oficialment» no s'ha dit que calgui avançar els recursos per part de les empreses, com tampoc s'ha especificat si aquestes hauran de fer front a una part de la inversió.

Un altre dels reptes en la gestió dels fons europeus és la situació actual de l'economia espanyola. «Probablement, tenim un problema de fons. Com que hi ha hagut poques ajudes directes als sectors més perjudicats, quan arribin els diners europeus, els trobarem massa dèbils perquè les inversions siguin útils», assenyala Soler, que considera que cal «reanimar» aquests sectors amb recursos propis i recordant que Espanya pot recórrer al Mecanisme Europeu d'Estabilitat per aconseguir més finançament.