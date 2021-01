JxCat insisteix que el seu projecte de país no és possible dins l'Estat espanyol

La cap de llista de Junts per Catalunya a Girona per les eleccions del 14 de febrer, Gemma Geis, va subratllar ahir que «el projecte modern, transformador, innovador i amb talent que Junts té per a Catalunya no és possible dins l'Estat espanyol».

Geis, que va participar en l'acte de presentació de les candidatures del partit a tot Catalunya, va remarcar que «Junts vol treballar per aixecar el país de la pandèmia sense renunciar a la llibertat del país, reactivant el camí cap a la independència».

La candidata es va reafirmar diverses vegades, durant l'acte, en aquesta aposta per seguir treballant per aconseguir la independència de Catalunya. «Si pretenem transformar aquest país de veritat i emmirallar-nos amb països excel·lents, sabem que això no és possible a l'Estat espanyol: és l'únic país europeu que no ha aprovat cap ajuda directa a les empreses i autònoms del nostre país», va apuntar la candidata.

Geis va refermar el seu suport a la candidata a la presidència, Laura Borràs, així com a Carles Puigdemont. La candidata per Girona va defensar també que Junts ha de guanyar les eleccions «explicant la necessitat de defensar amb dignitat les institucions de Catalunya». «Que no ens donin lliçons de dignitat aquells que volen ser presidents acceptant els vots de Vox o els vots de Valls», va dir.

Geis va assegurar que Junts afronta el 14-F «sense por, votant, defensant un projecte de país, en positiu, amb empatia, reconeixent i posant remei als errors comesos». «Treballarem des de la proximitat, des de cada poble i ciutat, perquè ningú quedi enrere i fent costat als qui volen innovar i arriscar», va reblar.