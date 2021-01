El paper de les monges en l'impuls de la vinya

Recerca. La gironina Romina Ribera ha rebut la beca Emili Giralt i Raventós, atorgada pel Museu de les Cultures del Vi a Catalunya, per una proposta de recerca que vol investigar el paper dels monestirs femenins en l'impuls de la vinya i el vi a partir de la documentació del monestir de Sant Daniel de Girona.

Quin va ser el paper dels monestirs femenins en la història de la vinya i el vi en l'època medieval? Fins ara, s'ha parlat molt del paper que van jugar-hi els monestirs masculins, però poca cosa se sap de quina va ser l'aportació dels femenins. La historiadora, arqueòlega i sommelier Romina Ribera Marigó (Girona, 1983) s'ha proposat descobrir-ho a partir de la documentació trobada en el monestir de Sant Daniel de Girona. La proposta li ha valgut la setena Beca Emili Giralt i Raventós, atorgada pel Museu de les Cultures del Vi a Catalunya.

La recerca ha de permetre determinar si el silenci historiogràfic sobre el paper del monaquisme femení en la història de la vitivinicultura medieval a Catalunya es deu al fet que els monestirs femenins, per la seva pròpia naturalesa, no van intervenir en la dinamització social i econòmica que sí que s'atribueix als monestirs masculins o si, per contra, la manca d'informació sobre aquest tema és fruit d'una manca «endèmica» d'estudis en clau de gènere i la falta d'investigació sobre aquesta qüestió.

A Ribera, la intuïció investigadora li diu que, probablement, sigui el segon cas. «Molts cops, els buits historiogràfics on no apareix el rol de la dona no signifiquen que aquesta no existís, sinó que han estat silenciades, perquè la història l'han escrit els homes», assenyala.

De fet, explica que el paper del monaquisme femení a Europa «està molt poc estudiat» i que no hi ha gaires investigacions sobre el seu paper en el context econòmic o social i tampoc en el món del vi. «La historiografia ha tingut en compte la feina dels monestirs per impulsar la vinya, però no diu mai res dels femenins», explica Ribera. De fet, un dels motius pels quals el jurat va decidir donar-li la beca va ser pel caràcter innovador de la recerca, a la qual no s'ha posat prou atenció fins ara.

En el cas de Catalunya, la investigadora i divulgadora -que des de 2017 dirigeix Glops d'Història, un projecte de difusió de la història del vi català a través de l'enoturisme- recorda que els monestirs femenins eren inferiors en nombre als masculins, però això no treu que poguessin tenir una importància similar, ja que eren propietàries de terres igual que en els monestirs masculins.

La investigació comptarà amb dues parts. La primera, un buidatge bibliogràfic dels estudis que s'han fet fins al moment sobre aquest tema. I a continuació, s'analitzarà l'arxiu documental de Sant Daniel per descobrir quines vinyes tenien en propietat, com les administraven i què bebien, entre altres qüestions.

Ribera es mostra molt agraïda per la bona acollida que ha tingut per la comunitat benedictina de Sant Daniel, i sobretot pel suport rebut per part de l'arxivera Sílvia Mancebo i de Núria Tura.