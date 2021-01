Salut adverteix del risc d'arribar als 1.000 pacients a l'UCI els propers 10 dies

El director de Servei Català de la Salut (CatSalut), Adrià Comella, adverteix que, «si les condicions es tornen a alterar, és molt probable que superem els mil pacients de covid ingressats a les UCIs de Catalunya en deu o dotze dies». En declaracions a l'emissora RAC1, Comella va dir ahir que li sembla «poc prudent celebrar eleccions el 14 de febrer» i que el moment actual li recorda una mica el debat que hi va haver sobre la celebració del Mobile, «però estem parlant d'un esdeveniment molt més important, de la mobilització de tota la ciutadania amb dret a vot».

Respecte a la situació dels hospitals, el director de CatSalut va afirmar que «en dues setmanes tenim l'expectativa d'arribar als 900 pacients a les UCIs i uns 350 en llits no covid. «Els podem utilitzar, però amb una alteració molt intensa de la programació hospitalària», va dir. «Això sense tenir en compte la soca britànica», va afegir. «Si les condicions es tornen a alterar», va afegir, «és molt probable que superem els mil ingressats a les UCIs per covid en deu o dotze dies», va concloure.

Comella també es va referir a la campanya de vacunació i va dir que Catalunya està rebent «menys de 5.000 dosis al dia», una xifra, segons ell, insuficient per a un territori amb 7,5 milions d'habitants. «Tinc la sensació que ens pot passar amb la vacuna el mateix que amb les mascaretes: tots volem el mateix producte a la vegada», va argumentar. Per aconseguir que arribin a Espanya les vacunes necessàries, «l'Estat ha de tenir molta habilitat per negociar, per fer complir els pactes, per pressionar les empreses que fabriquen vacunes... i això no està passant».

Primer hospital satèl·lit

El director de CatSalut no va descartar la possibilitat que s'utilitzin els museus com a espai de vacunació i va anunciar que «demà mateix [avui per al lector] es posarà en marxa el primer hospital satèl·lit, el de Bellvitge, i que es començarà a formar els quadres sanitaris i a traslladar usuaris». Els altres quatre centres satèl·lit en construcció «s'inauguraran al febrer» -excepte l'hospital Broggi de Sant Joan Despí, que obrirà al març-, i va opinar que són «l'antítesi» de l'hospital Isabel Zendal de Madrid.

Allargament de restriccions

D'altra banda, el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, es va mostrar convençut que la irrupció de la soca britànica de la covid-19 «pot canviar el panorama» dels propers mesos a Catalunya. «La incògnita de la variant britànica ens obligarà a mantenir les restriccions. Perquè encara que baixem, si s'instal·la pujaran els casos, els malalts i les morts. L'ambient està en ebullició», va afirmar en una entrevista a La Vanguardia. «Dimecres en teníem 16 casos; divendres, més de 60», va afegir, «s'està estenent».