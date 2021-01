AVLO Renfe: Com comprar bitllets, horaris i preus

AVLO, el tren d'alta velocitat de Renfe de preus baixos, serà a partir del 23 de juny del 2021 una alternativa interessant per als quals volen viatjar entre Madrid i Barcelona. A més, el tren anuncia que tindrà parades a Girona i Figueres, a més de Guadalajara, Calataiud, Saragossa, Lleida i Tarragona. AVLO, que la seva posada en marxa estava prevista inicialment per al 6 d'abril del 2020 i va haver d'ajornar-se per la crisi sanitària provocada per la pandèmia de la covid-19, iniciarà el servei amb quatre circulacions diàries per sentit entre Madrid i Barcelona, ampliables al llarg de l'any en funció de l'evolució de la demanda. Segons les prevendes realitzades l'any passat i posteriorment anul·lades era més complicat comprar bitllet per a viatjar en diumenge i els dilluns i dijous. En canvi, els bitllets ordinaris més barats es podien trobar en aquest prevenda els dimarts o dimecres. Els preus més barats corresponen als trens que surten de matinada.

Coincidint amb les iniciatives comercials del 80 aniversari de la companyia, la venda s'ha iniciat des del 26 de gener. Durant les tres primeres setmanes de prevenda, la companyia assegura que es podran trobar bitllets a cinc euros, almenys fins al 14 de febrer.

Els clients d'AVLO registrats que van adquirir l'any passat l'oferta inicial i als quals es va lliurar un codi promocional, ja poden canviar-lo per un bitllet nou d'AVLO i sense cap cost. Així mateix, els clients que van rebre un codi promocional de cinc euros en la tard/nit de Reis, regal de l'operadora, també poden canviar aquest codi per a adquirir un bitllet de AVLO.

Els preus de l'alternativa a l'AVE prometen ser atractius, però no tant l'oferta disponible, ja que requereix comprar amb bastant antelació si es desitja comprar el bitllet algun diumenge, per exemple. AVLO competeix directament amb el OUIGO, l'alternativa de baix cost dels ferrocarrils francesos SNCF.



Preu mitjà entre els 30 i 40 euros

Els bitllets bàsics de l'AVE de baix cost tenen un preu a partir de 5 euros, en funció de la demanda i l'horari. El preu mitjà se situa entre els 30 o 40 euros. Els menors de 14 anys acompanyats d'un adult pagaran pel seu bitllet cinc euros (en tarifa bàsica).

La companyia ferroviària comercialitza l'AVLO només per internet, a través d'una pàgina web específica, www.avlorenfe.com. Els usuaris han de registrar-se prèviament o utilitzar les seves claus d'usuari de renfe.com. No convé comprar el bitllet de AVLO a través de cap intermediari, ni tan sols de Renfe, ja que això podrà comportar el pagament d'una comissió per despeses de gestió.



Un viatge replet d'opcions

Els viatgers que vulguin afegir prestacions al seu viatge, com transportar una segona maleta o triar seient, hauran de pagar un suplement. La idea és assemblar el servei ferroviari d'alta velocitat al dels avions 'low cost', la qual cosa en termes de màrqueting es descriu com a segmentació del client. Els clients que puguin pagar més triaran seient, pagaran per suplement d'equipatge, wifi o qualsevol altra opció que s'imaginin en el futur els directius de Renfe. Però si se sumen totes les opcions disponibles potser surt més a compte comprar un bitllet convencional d'AVE. I oblida portar a la teva mascota, no està permès.

El nou AVE de baix cost no compta amb una de les principals característiques de l'AVE convencional de Renfe, la del compromís voluntari de puntualitat. No obstant això, Renfe assegura que el AVLO circula a la mateixa velocitat i compta amb els mateixos temps de viatge que l'AVE. El trajecte directe entre Madrid i Barcelona és de dues hores i mitja en la majoria dels casos.

En concret, els trens de AVLO són els de major capacitat dels trens d'alta velocitat, amb 438 places per tren, un 20% més respecte dels actuals trens de la sèrie 112, capaces d'aconseguir els 330 quilòmetres per hora. No disposen de cafeteria.

L'AVE barat constitueix, al costat de la diversificació de serveis i la internacionalització, un dels pilars del pla estratègic que Renfe desenvolupa per a preparar-se a la competència. La companyia confia que aquest nou servei li generi el 20% dels seus ingressos totals en un horitzó de deu anys.