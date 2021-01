Els brots dels geriàtrics de Lladó, Vilafant i Olot ja sumen 31 morts

Els brots de coronavirus que afecten els geriàtrics de Lladó, Vilafant i Olot ja han deixat 31 defuncions. Concretament, la residència que n'acumula més és la de Les Forques de Vilafant, amb un total de quinze, tres més que la setmana passada. A més, el brot ja ha contagiat 92 persones, set més que la setmana passada. Del total, 61 són residents i 31, treballadors. Actualment, en resten set de contagiats actius i set més d'ingressats.

D'altra banda, al geriàtric Montsacopa d'Olot ja s'han produït tretze morts, quatre més que la setmana passada. A més, s'han contagiat un total de cent persones, vuit més. Del total, 59 són residents i 41, treballadors. Aquesta setmana es faran PCR als 24 residents que fins ara no han agafat la COVID-19 i la setmana passada ja es va començar el procés de desaïllament dels primers usuaris positius, que ja en són 9.

Finalment, la residència Bona Vista de Lladó suma tres morts per coronavirus, dues més que la setmana passada. El brot es va originar entre els treballadors tres dies després que el geriàtric rebés la primera dosi de la vacuna contra la COVID-19, tal com va avançar aquest diari. En el conjunt del brot, hi ha 45 persones afectades, entre residents i treballadors, les mateixes. Finalment, hi ha una persona que es troba en etapa de final de vida i sis més que han requerit ingrés hospitalari.

Respecte a la situació epidemiològica a la Regió Sanitària de Girona, els indicadors de contagi van tornar a pujar -lleugerament- ahir després de dies de millora.



D'una banda, el risc de rebrot va pujar quatre punts fins a 488 i es manté en risc alt. De l'altra, la propagació del virus va créixer tres centèsimes fins a 0,91. Es van sumar 207 casos, un 21% menys que diumenge i els ingressats van augmentar. Finalment, el nombre de morts es va mantenir igual que el dia anterior perquè una errada informàtica ha impedit afegir les víctimes de dissabte i diumenge. Respecte a Catalunya, l'Rt va pujar a 0,93 però el risc de rebrot va baixar a 592 (-9), amb 80 ingressats més (3.038) i 9 persones més a l'UCI (684). A més, es van sumar 1.999 nous casos.

Finalment, el defensor del pacient va dir ahir que Catalunya és la segona comunitat autònoma amb més espera per ser intervingut: 223 dies de mitjana.