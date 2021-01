La clínica Dentix d'Olot, l'única de Girona que ha obert la persiana

La clínica d'ortodòncia Dentix d'Olot ha obert la persiana després de més de dos mesos tancada arran de la fallida de l'empresa anunciada l'octubre passat. És, però, l'única de les clíniques gironines que ha aconseguit reobrir, mentre que les de Girona, Figueres i Blanes seguiran tancades , tal com va anunciar fa uns dies l'administrador concursal del Grup Dentix, Ius+Aequitas.

L'únic grup que va presentar una oferta a l'administrador, Advent Internacional, va proposar adquirir 80 de les 180 clíniques repartides per tot l'Estat, de les quals a Girona només hi ha inclosa la d'Olot. El futur dels tractaments dels milers de pacients de la resta de clíniques de moment és incert.

«Estem a l'expectativa que comencin a fer-se les visites a les clíniques obertes», va indicar ahir Jose Luis Soto, portaveu de la Plataforma d'Afectats d'Idental, que assessora els afectats de Dentix. «S'ha de veure si readmeten els pacients que ja eren clients o si només voldran clientela nova», va explicar Soto.

La fallida de l'imperi dental anunciada l'octubre passat va donar pas a un concurs de creditors al Jutjat Mercantil 2 de Madrid que està a punt de culminar. Des de mitjans de novembre, les persianes de totes les clíniques han estat abaixades, i molts pacients que havien finançat els seus tractaments han hagut de seguir pagant. Algunes entitats financeres, davant les reclamacions dels afectats, van paralitzar les quotes durant un període de tres mesos que finalitza aquest gener.

«No sé què he de fer»

Joan Casademont va pagar 2.850 euros per un tractament que supera els 3.660 euros i que tres anys després d'iniciar-lo segueix incomplert. És un dels 14.000 pacients de la clínica Dentix a Girona -tancada des del novembre- que s'ha quedat amb una mà a cada butxaca, amb la boca a mig fer, i que no té clar què pot fer a partir d'ara. «No sé què fer, ni jo ni molta gent que des que van tancar les clíniques s'han quedat amb la boca mig destrossada i pagant per una feina mal feta», va subratllar Casademont. De fet, va puntualitzar que creu que la possibilitat que li tornin els diners és «ínfima», però que tampoc veu clar que li acabin el tractament.

«El que tinc clar és que per mi no és cap solució fer 100 quilòmetres per acabar el tractament a Olot, ni anar a un altre dentista i tornar a pagar un altre cop», va manifestar.

El seu cas, tot i que s'ha hagut d'acostumar a menjar només d'un costat per manca de peces a la boca, admet que no és dels més greus. «Hi ha gent que s'ha quedat sense dents i que ho està passant molt malament per culpa de les males pràctiques que s'han fet en aquestes clíniques», alerta.

Una «bona» notícia

L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) va mostrar-se satisfeta per la reobertura de les clíniques gràcies a l'oferta d'Advent, un fet que segons l'organització suposa una «solució» perquè molts dels afectats pel tancament de les clíniques que havien finançat els tractaments podran continuar-los.

De moment s'han reobert 62 clíniques i, segons va apuntar l'administrador concursal, els clients seran citats de forma progressiva a partir d'ara. També s'ha reactivat el telèfon d'atenció al pacient, que es pot consultar a través del web de Dentix.

Amb tot, el procés de venda encara no està tancat, un fet que es preveu que es pugui tancar durant les pròximes setmanes. Tot plegat, a més, haurà de tenir el vistiplau del jutjat.