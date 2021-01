Detenen un home per abusar d'una nena de 14 anys a qui va conèixer a Instagram

Els Mossos d'Esquadra van detenir un home de Girona de 27 anys per abusar sexualment d'una menor de 14 anys a qui va conèixer per xarxes socials. Segons la denúncia, el detingut i l'adolescent van quedar al pis d'ell, on van mantenir relacions sexuals després de consumir alcohol i drogues.

Els Mossos van rebre la denúncia aquest cap de setmana. La menor, que viu a Bescanó, la va interposar a la comissaria de Salt. Entre d'altres, l'adolescent va explicar que havia conegut el denunciat a través d'Instagram, i que ells dos havien quedat per trobar-se en persona al pis que ell té a Girona ciutat.

Després d'interrogar diversos testimonis i prendre declaració a la menor, els Mossos van citar el sospitós perquè comparegués a comissaria. Després de l'interrogatori, se l'acusa d'un delicte d'abusos i un contra la salut pública. La menor va anar a presentar denúncia aquest diumenge al migdia a la comissaria que Mossos i Policia Local comparteixen a Salt. Allà, l'adolescent va explicar que havia conegut un noi a través d'Instagram, i que havia quedat amb ell al pis que té a Girona ciutat. Segons la denúncia, els dos van consumir alcohol i drogues a dins del domicili i van mantenir relacions sexuals.

La pena prevista al Codi Penal

Es desconeix si van ser consentides o no, però el Codi Penal ja tipifica com a abús sexual mantenir relacions amb menors de 16 anys i ho castiga amb penes que poden arribar als 12 anys de presó. A més, també preveu condemnes –en aquest cas, d'1 a 3 anys de presó o bé una multa- a qui contacti amb menors a través d'internet o xarxes socials amb la finalitat de mantenir-hi relacions.

Després de rebre la denúncia de l'adolescent, els Mossos que investiguen el cas van prendre declaració tant a la menor com a diversos testimonis. La policia ha citat el denunciat perquè declari a comissaria. Al jove, que té 27 anys, se l'investiga per abús sexual.

Internet s'ha convertit també en un punt on els malfactors sovint tenen via lliure. Conèixer gent a les xarxes i després trobar-s'hi ha acabat amb casos greus d'abusos, violacions, entre altres i la policia avisa d'aquests fets i sobretot amb menors. Però també s'utilitzen per part de delinqüents per cometre ciberassetjaments, estafes i molts altres delictes. Els delictes informàtics són dels que estan creixent més els últims anys i durant la pandèmia també han patit una eclosió i un augment preocupant.