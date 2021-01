Educació deixa sense cobrir un 30% de les substitucions

Grups estables, aules bombolla, no barrejar nens i nenes de diferents classes... El full guió per mantenir les escoles obertes està clar, però, més enllà de l'evolució de la pandèmia i del ritme de nous contagis en la societat, per no haver de tancar centres es necessiten docents. I aquí és on comença a tenir problemes importants el Departament d'Educació, que té molts problemes per trobar substituts per cobrir baixes que, en molts casos, són per pocs dies i amb contractes de terços de jornada, en una «gestió nefasta» que, segons el sindicat USTEC-STEs, pot acabar posant en perill el manteniment de les escoles obertes en les properes setmanes o mesos en un «tancament que seria únicament i exclusivament responsabilitat del Departament d'Educació».

Educació nomena substituts tres cops per setmana -dilluns, dimecres i divendres- i ahir, pel que fa a les comarques gironines, es van quedar sense cobrir 22 places a primària i quatre a secundària, un 30% dels 85 nomenaments previstos. Una xifra dolenta, però que tot i això no arriba al pic màxim del passat divendres, quan a les escoles gironines es van quedar sense nomenar 33 substitucions a primària i 14 a secundària, un 43% de les 109 previstes. Unes dades que, per posar-les en context, superen clarament el 33%, també un pic màxim, que hi va haver aquell mateix dia en les dades del conjunt de Catalunya.

El problema de la no cobertura de les substitucions ha anat creixent dia a dia des del retorn a les escoles de l'11 de gener. Aquell dilluns, en el conjunt de Catalunya, es van quedar sense cobrir 53 dels 614 nomenaments que hi havien previstos (gairebé un 8%); i només onze dies després, el passat divendres, ja van ser 197 de 416 (més d'un 32%). «És absurd i d'una gestió nefasta no arribar a cobrir el 30% de substitucions i, alhora, mantenir infrautilitzada la plantilla amb jornades de terços. Des d'USTEC hem demanat que desapareguin les jornades de terços i que es facin contractes de jornada sencera», explica la portaveu d'USTEC a les comarques gironines, Glòria Polls.

I és que, per exemple en el cas de les comarques gironines, el 54% dels nomenaments a primària i el 59% dels de secundària eren, com a molt, per una substitució de 10 dies. Fet que provoca no poques renúncies entre els candidats. «Posem el cas d'una persona que està a la borsa, que no ha treballat mai a educació, i que el criden per fer una substitució d'un terç de jornada per cobrir una baixa de quatre; possiblement si aquesta persona ja té una altra feina, no voldrà acceptar aquesta jornada de precarietat absoluta que està oferint el departament», explica Glòria Polls, que insisteix en la idea que «si no es cobreixen el 100% de les substitucions les escoles deixen de ser segures perquè és evident que es trenquen els grups bombolla».

Sense terços de jornada

A criteri del sindicat, una manera de pal·liar aquesta manca de docents, a banda de mantenir obertes a la borsa les inscripcions de totes les especialitats, seria passar a jornada completa tots els mestres i professors que estan ara treballant un terç o la meitat de les hores. És una proposta pragmàtica, la qüestió és veure si hi ha voluntat política, assegura Glòria Polls, qui destaca que amb el reforç de tot aquest personal treballant moltes més hores en els centres escolars «s'oxigenarien els equips directius que estan amb l'aigua al coll gestionant aspectes purament administratius de gestió de la pandèmia i reorganització interna deixant de banda la planificació pedagògica».

Aquesta demanda, de passar totes les jornades parcials a completes, ja la va fer pública el sindicat a Catalunya en un comunicat on es destacava que «no hi ha funcionaris de carrera de mitja ?jornada i menys d'un terç de jornada; per això, USTEC-STEs (IAC) exigim el pas a jornada ordinària per a tothom». En el comunicat es definia el Departament d'Educació com «la pitjor de les ETTs d'aquest país: redacta, publica i s'auto?aplica normes que farien caure la cara de vergonya a l'empresariat més despietat i de dretes».