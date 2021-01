Un ferit en un accident frontal a l'N-260 a Beuda

Un home va resultat ferit ahir després d'un xoc frontal entre dos turismes a l'N-260 dins del terme municipal de Beuda a la Garrotxa. L'accident es va produir sobre un quart de sis de la tarda quan un dels vehicles, procedent de l'N-260 des de Figueres, intentava accedir a la C-66 en direcció al Pla de l'Estany, però es va trobar amb un vehicle que anava contra direcció per aquest vial. El SEM va enviar un helicòpter per assistir el ferit però, al final, com que era de menys gravetat el va traslladar amb una ambulància fins a l'hospital Josep Trueta de Girona. L'accés a la via C-66 va quedar tallat per a tots els vehicles provinents de l'N-260.