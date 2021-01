Gemma Geis (JxCat) defensa la necessitat de construir la variant d'Olot

La cap de llista de Junts per Girona en les eleccions del 14 de febrer, Gemma Geis, va participar ahir en una jornada de treball a la Garrotxa amb els candidats Salvador Vergés i Francesc Ten; l'alcalde d'Olot, Pep Berga, i el coordinador de Junts a la comarca, Agustí Arbós. Geis va defensar «la necessitat d'executar la variant d'Olot, un projecte que des de Junts creiem necessari per a la millora de la mobilitat del territori i també per a la seva reactivació econòmica» i va afegir que des del seu partit «hi donem suport i treballarem per tal que esdevingui una realitat la propera legislatura». «Nosaltres no perdem el tarannà d'escoltar, en tot moment, però tenint en compte que aquesta és una obra clau per a les comarques gironines», va afegir la cap de llista. Berga va traslladar les necessitats del municipi, posant l'accent en la variant i també en la futura construcció del nou CAP del barri de Sant Miquel.