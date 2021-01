Jean Castel (Cs) recorda que els negocis «han de saber quins dies podran obrir»

El candidat de Ciutadans (Cs) per Girona a les eleccions al Parlament de Catalunya, Jean Castel, va visitar ahir a Lloret per parlar amb els sectors productius més afectats per la crisi provocada per la covid-19. «Les activitats econòmiques a Catalunya ho estan passant molt malament, estan en una situació crítica i volen saber quantes persones podran contractar, quants dies podran obrir, de quina manera podran obrir i quins seran els criteris», va dir Castel després de reunir-se amb el grup municipal que va presentar una proposta en el ple municipal per tal que durant el 2021 es mantingui la mesura extraordinària que va permetre l'ampliació de les terrasses de bars i restaurants.

Castel va voler recordar com «les activitats econòmiques s'han anat adaptant» a les mesures decretades però va assenyalar també la necessitat que des de l'administració se'ls faci costat «i es garanteixin les ajudes pertinents».