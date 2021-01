Onada de robatoris en habitatges en pobles de la Garrotxa i de la Selva interior

Els lladres d'habitatges continuen actuant a les comarques gironines i en les darreres dues setmanes han actuat en alguns municipis de les comarques de la Garrotxa i de la Selva interior. Un dels pobles que ha patit més l'activitat dels delinqüents és la Cellera de Ter, on s'han produït quatre robatoris en domicilis i dos intents -un dels quals a la farmàcia- en 10 dies. A Tortellà hi ha hagut dos robatoris amb força en dues cases i a Besalú, almenys en tres habitatges. Els Mossos d'Esquadra estan al cas dels fets i els estan investigant.

De moment, no està clar que l'actuació als tres municipis sigui obra dels mateixos lladres però no es descarta que els de Besalú i Tortellà tinguin els mateixos delinqüents al darrere. En els tres municipis la major part dels fets han tingut lloc entre les cinc i les vuit del vespre i els lladres han robat diners, joies i objectes de valor.

Tots tres municipis són petits i el fet que hi hagi robatoris a domicilis fa créixer la sensació d'inseguretat. Per intentar disminuir-la, des dels ajuntaments de Tortellà i de la Cellera de Ter s'han difós informacions als veïns -ja sigui per xarxes socials o per missatgeria telefònica com grups de WhatsApp- per tal que la gent sigui conscient del que passa però, sobretot, per demanar més precaució als veïns. Els consells bàsics passen per recordar tancar les portes, posar alarmes si es marxa de casa o vigilar si es veu res sospitós.

Aquesta mateixa tècnica la utilitzen d'altres ajuntaments, com el d'Albons, que la setmana passada va fer arribar un missatge als veïns per informar que hi havia hagut un atracament a la farmàcia i un robatori fallit al poble.

En els casos de la Cellera, els robatoris s'han produït entre els dies 13 i 23 de gener. Tres han afectat la urbanització de Puig d'Aspre. En els domicilis assaltats hi van entrar els lladres forçant alguna porta o finestra, es van esmunyir a dins quan no hi havia ningú i van produir-se quan ja començava a fosquejar, entre les cinc i les set del vespre. Al poble de la Cellera també va haver-hi un intent en un altre domicili i en una casa van aconseguir emportar-se maquinària.

Cop a tapes de clavegueram

El robatori frustrat, en canvi, va ser a la farmàcia del poble durant la matinada de dissabte. Els fets van ser cap a quarts de quatre i van intentar entrar-hi destrossant una de les vidrieres a cops de tapa de clavegueram. En aquest cas, però, no van aconseguir-hi accedir tot i la trencadissa.

Arran d'aquests fets, l'alcalde de la Cellera, Xavier Boïgues, explicava ahir que s'ha alertat la població que estigui atenta si veu cap moviment estrany per la vila i recorda que són un municipi petit i que compta per ara amb un vigilant municipal. Arran dels fets, assegura que els Mossos estan amatents a la qüestió i que s'ha incrementat el patrullatge a la zona. Tot i això, el batlle explica que aquests tipus d'episodis els passen «un o dos cops a l'any» i que, quan passa, generen «sensació de por als veïns». Finalment, també ressalta que tenen sobre la taula l'estudi de la instal·lació de càmeres de vigilància a la població.

A Tortellà, els robatoris van tenir lloc fa 15 dies. Uns lladres van entrar en dues cases, una de les quals situada a la urbanització de les Masies, a ple dia, i la setmana passada, en dues cases més del centre del poble durant la tarda-vespre. Arran dels fets es va alertar els Mossos -que confirmen dues denúncies- i s'estan investigant els successos. I dilluns passat també va ser el torn de Besalú, on van entrar a robar en tres cases del centre.

Com en el cas de la Cellera, Tortellà també ha demanat a la població que estigui atenta i que prengui mesures. En aquest cas, diu el batlle, Josep Reig, perquè la gent pugui avisar ràpidament si veu res i també per poder detectar, com ha passat assegura, gent sospitosa a la població i que els robin.