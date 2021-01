El president de la Diputació de Girona justifica els contractes amb l'agència de viatges com una solució temporal

El president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, ha justificat els contractes a una sola agència de viatges sense licitació prèvia com una solució que s'utilitzava de forma temporal. El motiu és que el 2019 s'havia licitat un contracte per oferir aquests serveis d'assistència en viatges, però "hi va haver una queixa" i es va desestimar tot el procés. Això implicava iniciar tota la licitació i adjudicació altra vegada. L'encarregat de fer-ho era el cap de l'Oficina de Protocol, que estava de baixa "per motius de salut" entre finals del 2019 i el 2020. Per això, mentrestant es feien aquestes contractacions directes. Des de la CUP, Laia Pèlach, ha retret que el president al·legués "una malaltia per justificar la feina no feta".

La polèmica per diversos contractes a una sola agència de viatges de la Diputació de Girona ha arribat al plenari aquest dimarts 26 de gener, després que la portaveu de la CUP, Laia Pèlach, ha demanat explicacions al president de l'ens, Miquel Noguer.

Aquest ha respost que tots els contractes són per la gestió i assistència de viatges (globalment ascendeixen a uns 60.000 euros) i es tracta d'una solució temporal mentre no es feia un procés de contractació global. De fet, el president ha assegurat que el 2019 s'havia fet una licitació per aquest servei. En el procés, però, es va presentar una al·legació i això va obligar a interrompre tot el procediment.

Des de secretaria i intervenció es va avalar aquest procediment i es va instar a tornar a fer les bases de licitació. El principal problema és que l'encarregat de fer el procés era el cap de l'Oficina de Protocol, qui des de finals de 2019 i durant el 2020 estava de baixa "per motius de salut". Això va obligar a retardar el procés.

Miquel Noguer ha assegurat que mentrestant feien les contractacions directes per aquests serveis amb l'aval de secretaria i intervenció. En aquest cas, es tractaven de contractes separats i per tant no es vulnerava la normativa, que estableix un procés de licitació pels contractes de més de 15.000 euros.

La resposta no ha satisfet a la portaveu de la CUP, Laia Pèlach, qui ha lamentat que el president al·legués "una malaltia per justificar la feina no feta". Pèlach ha insistit en la "manca de transparència" de la Diputació de Girona i ha retret a Noguer que "en alguns moments semblava que li fes gràcia" parlar d'aquest tema. "A mi no em fa cap gràcia", ha afegit la portaveu de la CUP, "i a la ciutadania crec que tampoc".

Per la seva banda, Miquel Noguer ha negat cap tipus de burla en el seu discurs i ha afirmat que "sempre" estan a disposició "de l'organisme que faci falta" per donar explicacions. En aquest sentit, el president ha lamentat que la CUP hagi optat per "anar a Antifrau" per denunciar el cas en comptes de demanar la informació "als tècnics de la casa". Per això ha acusat a Pèlach de tenir "poca confiança" amb els treballadors de la Diputació, una cosa que la portaveu de la CUP ha negat rotundament.

El president també ha insistit que està tranquil perquè hi ha informes de secretaria i intervenció que afirmen que "la contractació separada" que han fet amb l'agència de viatges en qüestió "no implica cap acte il·lícit".



Seguiment dels projectes de parcs eòlics

Per altra banda, la Diputació de Girona també ha avançat que està estudiant els nous projectes de parcs eòlics i solars que s'han projectat en els últims mesos en el territori. Segons la diputada de Medi Ambient, Anna Barnadas, estan "en contacte" amb tots els ajuntaments implicats, sobretot els de l'Alt Empordà. Barnadas ha afirmat que en el cas del parc eòlic projectat a la badia de Roses, tenen algunes reticències sobre diversos aspectes.

La diputada creu que alguns dels plantejaments "no s'ajusten a l'estratègia de transició energètica" que recentment va aprovar la Diputació de Girona per unanimitat. Anna Barnadas ha defensat que aquesta transició ha d'anar acompanyada de "l'empoderament dels municipis" i basada en l'autoconsum energètic.

Per altra banda, Barnadas ha anunciat que estan treballant amb la Universitat de Girona (UdG) per elaborar "un mapa" on es podrien situar aquestes plantes d'energia renovables a les comarques gironines. Aquesta nova eina tindrà en compte valors ecològics del territori, com ara espais d'interès per la biodiversitat, el paisatge o els conreus, entre d'altres paràmetres.

Aquest mapa es donarà als ajuntaments per tal que aquests tinguin eines per rebatre alguns dels projectes que es plantegen. La diputada ha recordat que en cap cas serà un document determinant "per dir aquí sí o aquí no", però sí que serà "útil" pels ajuntaments a l'hora d'emplaçar els promotors a buscar nous espais on ubicar-hi les plantes d'energies renovables.